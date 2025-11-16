ETV Bharat / Videos

சென்னையில் உடல் ஆரோக்கியத்தை வலியுறுத்தி மாரத்தான்: ஆர்வத்துடன் பங்கேற்ற மக்கள்! - MARATHON HELD IN CHENNAI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 7:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி மாம்பாக்கத்தில் நடந்த மாரத்தான் போட்டியில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.

சென்னை கேளம்பாக்கம் அடுத்த மாம்பாக்கத்தில் உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒற்றுமை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இன்று (நவ. 17) மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் பசுமை நிறைந்த இயற்கை வழித்தடத்தில் 10 கிலோ மீட்டர் மற்றும் 5 கிலோ மீட்டர் என இரு பிரிவுகளில் போட்டியாளர்கள் பங்கேற்று ஓடினார்கள்.

மேலும், இந்த மாரத்தான் போட்டியில் மாடலிங் துறையில் சாதனை புரிந்தவரும், உடற்பயிற்சி குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வரும் பாலிவுட் நடிகர் மிலிந்த் சோமன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். மாரத்தானில் ஓடிய பங்கேற்பாளர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக மிலிந்த் சோமனும் அவர்களுடன் இணைந்து ஓடினார்.

போட்டியின் இறுதியில் முதல் 3 இடங்களை பிடித்த நபர்களுக்கு, பரிசுகளுடன் பதக்கமும் வழங்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி, ஆண்களில் 20 புல்-அப்ஸ் மற்றும் பெண்களில் 10 புல்-அப்ஸ் எடுத்தவர்களுடன் நடிகர் மிலிந்த் சோமன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டார்.

சென்னை: உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி மாம்பாக்கத்தில் நடந்த மாரத்தான் போட்டியில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.

சென்னை கேளம்பாக்கம் அடுத்த மாம்பாக்கத்தில் உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒற்றுமை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இன்று (நவ. 17) மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் பசுமை நிறைந்த இயற்கை வழித்தடத்தில் 10 கிலோ மீட்டர் மற்றும் 5 கிலோ மீட்டர் என இரு பிரிவுகளில் போட்டியாளர்கள் பங்கேற்று ஓடினார்கள்.

மேலும், இந்த மாரத்தான் போட்டியில் மாடலிங் துறையில் சாதனை புரிந்தவரும், உடற்பயிற்சி குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வரும் பாலிவுட் நடிகர் மிலிந்த் சோமன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். மாரத்தானில் ஓடிய பங்கேற்பாளர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக மிலிந்த் சோமனும் அவர்களுடன் இணைந்து ஓடினார்.

போட்டியின் இறுதியில் முதல் 3 இடங்களை பிடித்த நபர்களுக்கு, பரிசுகளுடன் பதக்கமும் வழங்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி, ஆண்களில் 20 புல்-அப்ஸ் மற்றும் பெண்களில் 10 புல்-அப்ஸ் எடுத்தவர்களுடன் நடிகர் மிலிந்த் சோமன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

மாம்பாக்கத்தில் நடந்த மாரத்தான்
மாரத்தான் போட்டி
MARATHON
ACTOR MILIND SOMAN
MARATHON HELD IN CHENNAI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பறந்து சென்று விபத்துக்குள்ளான கார்

தடுப்பு சுவரை உடைத்துக்கொண்டு பறந்து சென்ற கார்.. திக் திக் வீடியோ காட்சி!

November 16, 2025 at 9:41 PM IST
காவிரி துலா கட்டத்தில் குவிந்த பக்தர்கள்

கடைமுக தீர்த்தவாரி உற்சவம்: காவிரி துலா கட்டத்தில் குவிந்த பக்தர்கள்!

November 16, 2025 at 7:36 PM IST
SIR-ரில் உள்ள குளறுபடிகளை கண்டித்து தேனியில் த.வெ.க - வினர் ஆர்ப்பாட்டம்

SIR குளறுபடிகளை கண்டித்து தேனியில் தவெக ஆர்ப்பாட்டம்!

November 16, 2025 at 5:11 PM IST
பள்ளி வளாகத்துக்குள் நுழைந்த காட்டு யானைகள் கூட்டம்

பள்ளி வளாகத்துக்குள் நுழைந்த காட்டு யானைகள் கூட்டத்தால் மாணவர்கள் அச்சம்!

November 16, 2025 at 12:31 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.