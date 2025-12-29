ETV Bharat / Videos

ஜோடியாக உலா வந்த கருஞ்சிறுத்தை மற்றும் சிறுத்தை - LEOPARD ROAMING AT COONOOR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கருஞ்சிறுத்தை மற்றும் சிறுத்தை ஜோடியாக சுற்றித் திரியும் வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 2:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: குன்னூர் அருகே கருஞ்சிறுத்தையும், சிறுத்தையும் ஜோடியாக நடமாடியதால், அப்பகுதி மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் அடர்ந்த வனப்பகுதிகள் சூழ்ந்த இடம் என்பதால் யானை, கரடி, சிறுத்தை, புலி, கருஞ்சிறுத்தை போன்ற வனவிலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. தற்போது, நீலகிரியில் கடும் உறைபனி நிலவுவதால், செடி, கொடிகள் அனைத்தும் கருகிக் காணப்படுகின்றன. இதனால், வனவிலங்குகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் உலா வருவது வாடிக்கையாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்று (டிச.28) இரவு குன்னூர் அருகே கரிமரா ஹட்டி குடியிருப்புப் பகுதியில் கருஞ்சிறுத்தையும், சிறுத்தையும் ஜோடியாக உலா வந்துள்ளன. அப்போது சாலையில் கார் ஒன்று வந்ததால், அந்த வாகனத்தை கண்ட சிறுத்தைகள் தடுப்புச்சுவர் மீது தாவிச் சென்றன. அதை காரில் இருந்த நபர் வீடியோவாக எடுத்து, சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கருஞ்சிறுத்தையும், சிறுத்தையும் ஜோடியாக நடமாடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலான நிலையில், அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். தகவலறிந்த குன்னூர் வனத் துறை அதிகாரிகள் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், சிறுத்தையின் நடமாட்டம் உறுதி செய்யப்பட்டால், அவற்றை கூண்டு வைத்துப் பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், சிறுத்தைகளை பார்த்தால் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

நீலகிரி: குன்னூர் அருகே கருஞ்சிறுத்தையும், சிறுத்தையும் ஜோடியாக நடமாடியதால், அப்பகுதி மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் அடர்ந்த வனப்பகுதிகள் சூழ்ந்த இடம் என்பதால் யானை, கரடி, சிறுத்தை, புலி, கருஞ்சிறுத்தை போன்ற வனவிலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. தற்போது, நீலகிரியில் கடும் உறைபனி நிலவுவதால், செடி, கொடிகள் அனைத்தும் கருகிக் காணப்படுகின்றன. இதனால், வனவிலங்குகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் உலா வருவது வாடிக்கையாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்று (டிச.28) இரவு குன்னூர் அருகே கரிமரா ஹட்டி குடியிருப்புப் பகுதியில் கருஞ்சிறுத்தையும், சிறுத்தையும் ஜோடியாக உலா வந்துள்ளன. அப்போது சாலையில் கார் ஒன்று வந்ததால், அந்த வாகனத்தை கண்ட சிறுத்தைகள் தடுப்புச்சுவர் மீது தாவிச் சென்றன. அதை காரில் இருந்த நபர் வீடியோவாக எடுத்து, சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கருஞ்சிறுத்தையும், சிறுத்தையும் ஜோடியாக நடமாடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலான நிலையில், அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். தகவலறிந்த குன்னூர் வனத் துறை அதிகாரிகள் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், சிறுத்தையின் நடமாட்டம் உறுதி செய்யப்பட்டால், அவற்றை கூண்டு வைத்துப் பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், சிறுத்தைகளை பார்த்தால் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

LEOPARD
BLACK PANTHER IN COONOOR
கருஞ்சிறுத்தை
சிறுத்தை வீடியோ
LEOPARD ROAMING AT COONOOR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கார் பழுது பார்க்கும் கடையில் கொள்ளை

கார் மெக்கானிக் ஷெட்டில் ரூ.1.80 லட்சம் கொள்ளை

December 29, 2025 at 3:54 PM IST
எல்கை பந்தயத்தில் சீறிப்பாய்ந்த மாடுகள்

இரட்டை மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்... சீறிப் பாய்ந்த மாடுகள்...

December 29, 2025 at 1:37 PM IST
தந்தையின் உடலை மருத்துவ ஆய்வுக்கு ஒப்படைத்த பிள்ளைகள்

தந்தையின் உடலை மருத்துவ ஆய்வுக்கு ஒப்படைத்த பிள்ளைகள்

December 28, 2025 at 3:25 PM IST
அரசியல் வாக்குறுதிகள் போல் வாழ்த்து பேனர்

அரசியல் வாக்குறுதிகள் போல் வாழ்த்து பேனர்

December 27, 2025 at 2:08 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.