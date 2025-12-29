ஜோடியாக உலா வந்த கருஞ்சிறுத்தை மற்றும் சிறுத்தை - LEOPARD ROAMING AT COONOOR
Published : December 29, 2025 at 2:43 PM IST
நீலகிரி: குன்னூர் அருகே கருஞ்சிறுத்தையும், சிறுத்தையும் ஜோடியாக நடமாடியதால், அப்பகுதி மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் அடர்ந்த வனப்பகுதிகள் சூழ்ந்த இடம் என்பதால் யானை, கரடி, சிறுத்தை, புலி, கருஞ்சிறுத்தை போன்ற வனவிலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. தற்போது, நீலகிரியில் கடும் உறைபனி நிலவுவதால், செடி, கொடிகள் அனைத்தும் கருகிக் காணப்படுகின்றன. இதனால், வனவிலங்குகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் உலா வருவது வாடிக்கையாகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், நேற்று (டிச.28) இரவு குன்னூர் அருகே கரிமரா ஹட்டி குடியிருப்புப் பகுதியில் கருஞ்சிறுத்தையும், சிறுத்தையும் ஜோடியாக உலா வந்துள்ளன. அப்போது சாலையில் கார் ஒன்று வந்ததால், அந்த வாகனத்தை கண்ட சிறுத்தைகள் தடுப்புச்சுவர் மீது தாவிச் சென்றன. அதை காரில் இருந்த நபர் வீடியோவாக எடுத்து, சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
கருஞ்சிறுத்தையும், சிறுத்தையும் ஜோடியாக நடமாடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலான நிலையில், அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். தகவலறிந்த குன்னூர் வனத் துறை அதிகாரிகள் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், சிறுத்தையின் நடமாட்டம் உறுதி செய்யப்பட்டால், அவற்றை கூண்டு வைத்துப் பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், சிறுத்தைகளை பார்த்தால் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
