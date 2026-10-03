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சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் பயணிகள் அவதி

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பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 4:55 PM IST

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அரியலூர்: கல்லங்குறிச்சி கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் தரிசனம் முடித்து வெளியூர்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் ஊர் திரும்ப முடியாமல் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

அரியலூர் மாவட்டத்தில் கல்லங்குறிச்சி அருள்மிகு கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்றாகும். தென்னகத்தின் சின்ன திருப்பதி என அழைக்கப்படும் இந்த கோவிலுக்கு பெரம்பலூர், தஞ்சை திருச்சி, சேலம், நாமக்கல், கடலூர் என பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருவது வழக்கம். 

இந்த நிலையில் புரட்டாசி மாதம் மூன்றாவது சனிக்கிழமையான இன்று அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்ரு தரிசனம் செய்தனர். இந்நிலையில், மீண்டும் ஊர் திரும்ப போதிய பேருந்து வசதிகள் இல்லாததால் கடும் அதிருப்தி அடைந்த பயணிகள், ஒரு கட்டத்தில் பேருந்து நிலையம் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தனியார் பேருந்துகளிலும்  பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் அதிலும் ஏற முடியாமல் தவித்த பொதுமக்கள், வேறு வழியின்றி  பேருந்து நிலையம் முன்பு காத்துக் கிடந்தனர். 

அரியலூர்: கல்லங்குறிச்சி கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் தரிசனம் முடித்து வெளியூர்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் ஊர் திரும்ப முடியாமல் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

அரியலூர் மாவட்டத்தில் கல்லங்குறிச்சி அருள்மிகு கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்றாகும். தென்னகத்தின் சின்ன திருப்பதி என அழைக்கப்படும் இந்த கோவிலுக்கு பெரம்பலூர், தஞ்சை திருச்சி, சேலம், நாமக்கல், கடலூர் என பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருவது வழக்கம். 

இந்த நிலையில் புரட்டாசி மாதம் மூன்றாவது சனிக்கிழமையான இன்று அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்ரு தரிசனம் செய்தனர். இந்நிலையில், மீண்டும் ஊர் திரும்ப போதிய பேருந்து வசதிகள் இல்லாததால் கடும் அதிருப்தி அடைந்த பயணிகள், ஒரு கட்டத்தில் பேருந்து நிலையம் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தனியார் பேருந்துகளிலும்  பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் அதிலும் ஏற முடியாமல் தவித்த பொதுமக்கள், வேறு வழியின்றி  பேருந்து நிலையம் முன்பு காத்துக் கிடந்தனர். 

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TAGGED:

VARADARAJA PERUMAL TEMPLE
SPECIAL BUSES ISSUES
PASSENGERS STRUGGLE
கோயிலுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்
SPECIAL BUSES ISSUES IN ARIYALUR

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