ETV Bharat / Videos

வலையில் சிக்கிய கூறல் மீன்கள்; மீனவருக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள கூறல் மீன்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2026 at 6:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராமநாதபுரம்: பாம்பன் மீனவர் ஒருவரின் வலையில், விலை உயர்ந்த கூறல் மீன்கள் சிக்கியதால், அவருக்கு ஜாக்பாட் அடுத்ததாக மற்ற மீனவர்கள் தெரிவித்தனர். அந்த மூன்று மீன்களும் சுமார் 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலானவை எனக் கூறப்படுகிறது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பனில் இருந்து கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்று திரும்பிய மீனவர் ஒருவரின் வலையில் அபூர்வ வகையான விலை உயர்ந்த 3 கூறல் மீன்கள் சிக்கின. இந்த மூன்று கூறல் மீன்களும் சுமார் 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடையவை என்பதால், அந்த மீனவர் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்தார்.

இது இந்தோ-பசிபிக் கடற்பகுதியில் காணப்படும் ஒரு மிகச் சிறிய மற்றும் மிகவும் விலையுயர்ந்த அரிய வகை கடல் மீன். கூறல் மீன்களின் வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள பொருள் மருத்துவ குணம் உடையதாகக் கருதப்படுவதால், இதனை 'கடல் தங்கம்' என்றும் மீனவர்கள் அழைக்கின்றனர். 

இந்த மீன்கள் கடலில் அவ்வளவு எளிதில் கிடைப்பதில்லை. இந்நிலையில், அதிக விலை மதிப்புடைய 3 கூறல் மீன்கள் ஒரே நேரத்தில், வலையில் சிக்கியதால் மீனவருக்கு அதிர்ஷ்டம் அடித்துள்ளது.

ராமநாதபுரம்: பாம்பன் மீனவர் ஒருவரின் வலையில், விலை உயர்ந்த கூறல் மீன்கள் சிக்கியதால், அவருக்கு ஜாக்பாட் அடுத்ததாக மற்ற மீனவர்கள் தெரிவித்தனர். அந்த மூன்று மீன்களும் சுமார் 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலானவை எனக் கூறப்படுகிறது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பனில் இருந்து கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்று திரும்பிய மீனவர் ஒருவரின் வலையில் அபூர்வ வகையான விலை உயர்ந்த 3 கூறல் மீன்கள் சிக்கின. இந்த மூன்று கூறல் மீன்களும் சுமார் 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடையவை என்பதால், அந்த மீனவர் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்தார்.

இது இந்தோ-பசிபிக் கடற்பகுதியில் காணப்படும் ஒரு மிகச் சிறிய மற்றும் மிகவும் விலையுயர்ந்த அரிய வகை கடல் மீன். கூறல் மீன்களின் வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள பொருள் மருத்துவ குணம் உடையதாகக் கருதப்படுவதால், இதனை 'கடல் தங்கம்' என்றும் மீனவர்கள் அழைக்கின்றனர். 

இந்த மீன்கள் கடலில் அவ்வளவு எளிதில் கிடைப்பதில்லை. இந்நிலையில், அதிக விலை மதிப்புடைய 3 கூறல் மீன்கள் ஒரே நேரத்தில், வலையில் சிக்கியதால் மீனவருக்கு அதிர்ஷ்டம் அடித்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

KURAL KATHALAI FISH
கடல் தங்கம் மீன்
BLACK JEWFISH
கூறல் மீன்
KURAL KATHALAI FISH RAMESWARAM

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மழை காரணமாக பூந்தமல்லியில் 2 கி.மீ தூரத்திற்கு வரிசை கட்டி நின்ற வாகனங்கள்

தொடர் மழை: பூந்தமல்லியில் 2 கி.மீ தூரத்திற்கு நின்ற வாகனங்கள்

October 21, 2026 at 5:48 PM IST
கருப்பசாமியின் பிரம்மாண்ட உருவம்

களைகட்டும் குலசை தசரா! - பிரம்மாண்டமாக ஜொலிக்கும் கருப்பசாமி, முத்தாரம்மனை கண்டுகளிக்கும் பக்தர்கள்

October 19, 2026 at 2:18 PM IST
ஐப்பசி மாத துலா உற்சவம்

காவிரியில் துலா கட்டத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஐப்பசி தீர்த்தவாரி உற்சவம்

October 19, 2026 at 11:07 AM IST
லாரி விபத்தில் சிக்கிய காட்சி

பூ லோடு ஏற்றிச் சென்ற லாரி சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்து

October 18, 2026 at 2:14 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.