அனல் பறக்க தொடங்கியது பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு! - PALAMEDU JALLIKATTU
Published : January 16, 2026 at 8:38 AM IST
மதுரை: மாட்டுப் பொங்கல் தினமான இன்று, பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியுள்ளது. துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வர தாமதமானதால், மாவட்ட ஆட்சியர் போட்டியை தொடங்கி வைத்தார். போட்டியில் வெற்றி பெறுவோருக்கு கார், தங்க மோதிரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன.
ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகை அன்று மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெறுவது வழக்கம். பொங்கல் பண்டிகையின் முதல் நாளில் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டும், இரண்டாவது நாள் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டும், மூன்றாவது நாள் உலகப் புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டும் நடைபெறும்.
அந்த வகையில், நேற்றைய தினம் முதல் நாள் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி, மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி கோலாகலமாக நடைபெற்றது. அமைச்சர் மூர்த்தி தொடங்கி வைத்த இப்போட்டியில் காளைகளும், மாடுபிடி வீரர்களும் தீரத்துடன் களமாடினர்.
இந்நிலையில், மாட்டுப் பொங்கல் தினமான இன்று, மதுரை பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியுள்ளது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கவிருந்த இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டி, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வர தாமதமானதால் 9 மணிக்கு தொடங்கியிருக்கிறது. உதயநிதிக்காக காத்திருந்த போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்திற்கு வர தாமதமானதால், சில மணிநேரம் போட்டி தள்ளிப்போனது. இந்நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் தலைமையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியுள்ளது. மொத்தம் 5,757 காளைகளும், 1,913 மாடுபிடி வீரர்களும் இதில் கலந்துகொள்கின்றனர். தீவிர மருத்துப் பரிசோதனைக்கு பிறகே, மாடுபிடி வீரர்கள் களத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
வாடிவாசல் எப்போது திறக்கும் என எதிர்பார்த்து நின்ற காளைகள், மைதானத்திற்கு புலியென சீறிப்பாய்ந்து வருகின்றன. சற்றும் அசராத மாடுபிடி வீரர்களும் காளைகளை தீரத்துடன் தழுவி வருகின்றனர். ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் வெற்றி பெறும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கும், காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் ஏராளமான பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன.
