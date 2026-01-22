ETV Bharat / Videos

"பொறுமையாக இருங்கள், சொல்கிறேன்" - ஓபிஎஸ் - OPS PRESS MEET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கூட்டணி குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த ஓ.பி.எஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 2:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: ஓ.பி.எஸ்-யிடம் கூட்டணி குறித்து கேட்டபோது, "பொறுமையாக இருங்கள், சொல்கிறேன்" என கூறிவிட்டு சென்றார்.

தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் அனைத்துக் கட்சிகளும் கூட்டணிகள் குறித்தும், தொகுதி பங்கீடுகள் குறித்தும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதனிடையே கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்த வழக்கறிஞர் சுப்புரத்தினம், அன்வர் ராஜா, மருது அழகுராஜ், மற்றும் ஒரத்தநாடு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் ஆகியோர் திமுகவில் இணைந்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, நாளை சென்னை மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க உள்ள நிலையில் அரசியல் கூட்டணி கணக்குகள் இன்னும் சூடு பிடிக்கத் துவங்கியுள்ளது.

இந்த நிலையில் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தென்கரை அக்ரஹார தெருவில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து போடிநாயக்கனூரில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் புறப்பட்டுச் சென்றார். அப்போது செய்தியாளர்கள் கூட்டணி குறித்த கேள்விகள் எழுப்பினர், அதற்கு பதிலளித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் "பொறுமையாக இருங்கள்! சொல்கிறேன்" எனக் கூறிவிட்டு சென்றார்.

தேனி: ஓ.பி.எஸ்-யிடம் கூட்டணி குறித்து கேட்டபோது, "பொறுமையாக இருங்கள், சொல்கிறேன்" என கூறிவிட்டு சென்றார்.

தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் அனைத்துக் கட்சிகளும் கூட்டணிகள் குறித்தும், தொகுதி பங்கீடுகள் குறித்தும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதனிடையே கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்த வழக்கறிஞர் சுப்புரத்தினம், அன்வர் ராஜா, மருது அழகுராஜ், மற்றும் ஒரத்தநாடு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் ஆகியோர் திமுகவில் இணைந்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, நாளை சென்னை மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க உள்ள நிலையில் அரசியல் கூட்டணி கணக்குகள் இன்னும் சூடு பிடிக்கத் துவங்கியுள்ளது.

இந்த நிலையில் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தென்கரை அக்ரஹார தெருவில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து போடிநாயக்கனூரில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் புறப்பட்டுச் சென்றார். அப்போது செய்தியாளர்கள் கூட்டணி குறித்த கேள்விகள் எழுப்பினர், அதற்கு பதிலளித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் "பொறுமையாக இருங்கள்! சொல்கிறேன்" எனக் கூறிவிட்டு சென்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தேனி
ஓ பன்னீர் செல்வம்
OPS PRESS MEET
கூட்டணி குறித்து கேள்வி
OPS PRESS MEET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

திருச்சி செபஸ்தியார் ஆலயத்தில் சமபந்தி விருந்து

திருச்சி செபஸ்தியார் ஆலயத்தில் சமபந்தி விருந்து

January 22, 2026 at 12:54 PM IST
கம்பீரமாக சாலையை கடந்த புலி

சாலையில் கம்பீரமாக நடந்து சென்ற புலி

January 21, 2026 at 7:51 PM IST
பெருங்குளம் பகுதியில் படையெடுக்கும் இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள்

படையெடுத்து வரும் இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள்

January 21, 2026 at 5:38 PM IST
திருச்செந்தூர் அருகில் உள்ள ஸ்ரீ மந்திர மூர்த்தி கோயிலுக்கு வருகை தந்த நடிகர் ஆனந்த் பாபு

ஸ்ரீமந்திர மூர்த்தி கோயிலுக்கு வந்த நடிகர் ஆனந்த் பாபு

January 21, 2026 at 5:15 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.