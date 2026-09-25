ஒத்தக்கால் மண்டபத்தில் வெட்டவெளியில் போதைப்பொருள் விற்பனை; அதிர்ச்சியில் கோவை மக்கள்
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Published : September 25, 2026 at 8:00 AM IST
கோவை: ஒத்தக்கால் மண்டபம் பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் திறந்தவெளியில் போதைப்பொருளை விற்பனைச் செய்யும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கோவை - பொள்ளாச்சி சாலை ஒத்தக்கால்மண்டபம் அருகே அரிசிபாளையம் செல்லும் சாலை ஓரமாக வெட்டவெளியில் அமர்ந்து இளைஞர் ஒருவர், போதைப்பொருளை விற்பனைச் செய்யும் காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒருவர் பணத்தைப் பெற, மற்றொருவர் சிறிய பொட்டலத்தில் போதைப்பொருளை வழங்க என போதைப்பொருள் விற்பனை அங்கு படுஜோராக நடைபெறுவதை இந்த வீடியோ வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.
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ஒத்தக்கால்மண்டபம் மற்றும் அதனைச் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் ஏராளமான தனியார் பொறியியல் மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லூரிகள் இயங்கி வரும் சூழலில், மாணவர்கள் சிலரும் வந்து போதைப்பொருளை வாங்கிச் செல்வது கூடுதல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
இந்த வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகிய நிலையில், கோவை மாவட்டக் காவல் துறையும், மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவினரும் அந்த பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, போலீசார் அந்த பகுதியில் ரோந்து பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கோவை: ஒத்தக்கால் மண்டபம் பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் திறந்தவெளியில் போதைப்பொருளை விற்பனைச் செய்யும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கோவை - பொள்ளாச்சி சாலை ஒத்தக்கால்மண்டபம் அருகே அரிசிபாளையம் செல்லும் சாலை ஓரமாக வெட்டவெளியில் அமர்ந்து இளைஞர் ஒருவர், போதைப்பொருளை விற்பனைச் செய்யும் காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒருவர் பணத்தைப் பெற, மற்றொருவர் சிறிய பொட்டலத்தில் போதைப்பொருளை வழங்க என போதைப்பொருள் விற்பனை அங்கு படுஜோராக நடைபெறுவதை இந்த வீடியோ வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: கோவையை அச்சுறுத்தும் எல் நினோ - நீரின்றி வாடும் பயிர்கள்
ஒத்தக்கால்மண்டபம் மற்றும் அதனைச் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் ஏராளமான தனியார் பொறியியல் மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லூரிகள் இயங்கி வரும் சூழலில், மாணவர்கள் சிலரும் வந்து போதைப்பொருளை வாங்கிச் செல்வது கூடுதல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
இந்த வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகிய நிலையில், கோவை மாவட்டக் காவல் துறையும், மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவினரும் அந்த பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, போலீசார் அந்த பகுதியில் ரோந்து பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.