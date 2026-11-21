ஏற்காட்டில் 300 அடி பள்ளத்தில் விழுந்து அப்பளம் போல் நொறுங்கிய கார்
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Published : November 21, 2026 at 12:20 PM IST
சேலம்: ஏற்காடு பகுதியில் சுற்றுலா சென்ற போது, பள்ளத்தில் விழுந்து கார் விபத்துக்கானதில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், 4 பேர் பலத்த காயம் அடைந்தனர்.
எடப்பாடி பகுதியை சேர்ந்த சபரீஷ் (26), ஜீவா (26), பாலாஜி (47), தேவன் (55), அழகேசன் (47) ஆகிய ஐந்து நபர்களும் நேற்று ஏற்காட்டிற்கு காரில் சுற்றுலா சென்றுள்ளனர். அங்கு ஏற்காடு, குப்பனூர் மலைப் பாதையில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதிக்கு சென்றுள்ளனர்.
அப்போது குப்பனூர் மலைப் பாதையில், வாணியாறு பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது கார் ஓட்டுநர் கட்டுப்பாட்டை இழந்துள்ளார். அதன் காரணமாக கார், சாலையின் ஓரத்தில் உள்ள தடுப்பு சுவரை தாண்டி 300 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இது குறித்து தகவலறிந்து உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ஏற்காடு காவல்துறையினர், அருகில் இருந்த கிராமத்தினருடன் இணைந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது காயமடைந்த அனைவரையும் மீட்ட ஏற்காடு காவல்துறையினர், 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஏற்காடு அரசு மருத்துவமனைக்கு முதலுதவி சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த சபரீஷ் என்பவர், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, பலத்த காயம் அடைந்த மற்ற நான்கு நபர்களுக்கு ஏற்காடு அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்து ஏற்காடு போலீசார், விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சேலம்: ஏற்காடு பகுதியில் சுற்றுலா சென்ற போது, பள்ளத்தில் விழுந்து கார் விபத்துக்கானதில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், 4 பேர் பலத்த காயம் அடைந்தனர்.
எடப்பாடி பகுதியை சேர்ந்த சபரீஷ் (26), ஜீவா (26), பாலாஜி (47), தேவன் (55), அழகேசன் (47) ஆகிய ஐந்து நபர்களும் நேற்று ஏற்காட்டிற்கு காரில் சுற்றுலா சென்றுள்ளனர். அங்கு ஏற்காடு, குப்பனூர் மலைப் பாதையில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதிக்கு சென்றுள்ளனர்.
அப்போது குப்பனூர் மலைப் பாதையில், வாணியாறு பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது கார் ஓட்டுநர் கட்டுப்பாட்டை இழந்துள்ளார். அதன் காரணமாக கார், சாலையின் ஓரத்தில் உள்ள தடுப்பு சுவரை தாண்டி 300 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இது குறித்து தகவலறிந்து உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ஏற்காடு காவல்துறையினர், அருகில் இருந்த கிராமத்தினருடன் இணைந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது காயமடைந்த அனைவரையும் மீட்ட ஏற்காடு காவல்துறையினர், 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஏற்காடு அரசு மருத்துவமனைக்கு முதலுதவி சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த சபரீஷ் என்பவர், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, பலத்த காயம் அடைந்த மற்ற நான்கு நபர்களுக்கு ஏற்காடு அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்து ஏற்காடு போலீசார், விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.