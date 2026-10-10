ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபட்ட பக்தர்கள்
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 10, 2026 at 2:29 PM IST
திருச்சி: புரட்டாசி மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபட்டனர்.
அமாவாசை தினத்தன்று தாய், தந்தையரை இழந்தோர் தங்களின் பெற்றோர் மற்றும் மூதாதையரை நினைத்து விரதம் கடைபிடித்து நீர்நிலைகளில் திதி கொடுப்பது வழக்கம். முன்னோர்களை வழிபாடு செய்ய உகந்ததாக கருதப்படும் தை, ஆடி மாதங்களைத் தொடர்ந்து புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் மஹாளய அமாவாசை சிறப்பு வாய்ந்ததாகும்.
புரட்டாசி மாதம் மஹாளய அமாவாசை தினமான இன்று பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திருச்சி ஶ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி படித்துறை, அய்யாளம்மன் படித்துறை, தில்லைநாயகி படித்துறை, ஓடத்துறை படித்துறை ஆகிய காவிரி ஆற்றின் புன்னிய ஸ்தலங்களில் நீராடி, பின்னர் தங்களது மூதாதையர்களுக்கு திதிகொடுத்து வழிபாடு செய்தனர்.
இதில் திருச்சி, தஞ்சாவூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி, உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் அதிகாலையிலேயே வருகை தந்து முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து பின்னர் வைணவ ஸ்தலங்களில் முதன்மையான ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் சுவாமி கோயில் மற்றும் திருவாணைக்காவல், சமயபுரம் உள்ளிட்ட ஸ்தலங்களுக்கும் சென்று வழிபாடு செய்தனர்.
திருச்சி: புரட்டாசி மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபட்டனர்.
அமாவாசை தினத்தன்று தாய், தந்தையரை இழந்தோர் தங்களின் பெற்றோர் மற்றும் மூதாதையரை நினைத்து விரதம் கடைபிடித்து நீர்நிலைகளில் திதி கொடுப்பது வழக்கம். முன்னோர்களை வழிபாடு செய்ய உகந்ததாக கருதப்படும் தை, ஆடி மாதங்களைத் தொடர்ந்து புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் மஹாளய அமாவாசை சிறப்பு வாய்ந்ததாகும்.
புரட்டாசி மாதம் மஹாளய அமாவாசை தினமான இன்று பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திருச்சி ஶ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி படித்துறை, அய்யாளம்மன் படித்துறை, தில்லைநாயகி படித்துறை, ஓடத்துறை படித்துறை ஆகிய காவிரி ஆற்றின் புன்னிய ஸ்தலங்களில் நீராடி, பின்னர் தங்களது மூதாதையர்களுக்கு திதிகொடுத்து வழிபாடு செய்தனர்.
இதில் திருச்சி, தஞ்சாவூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி, உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் அதிகாலையிலேயே வருகை தந்து முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து பின்னர் வைணவ ஸ்தலங்களில் முதன்மையான ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் சுவாமி கோயில் மற்றும் திருவாணைக்காவல், சமயபுரம் உள்ளிட்ட ஸ்தலங்களுக்கும் சென்று வழிபாடு செய்தனர்.