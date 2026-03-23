ETV Bharat / Videos

நாதக முனைவர் புனிதா சண்முகம் ஆவடியில் சூறாவளி பிரச்சாரம் - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தேர்தல் பிரசாரத்தை தொடங்கிய நாதக முனைவர் புனிதா சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆவடி தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் முனைவர் புனிதா சண்முகம் தமது தொகுதியில் தீவிர பிரச்சாபம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய 4 மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக அரசியல் கட்சியினர் மும்முரம் காட்டி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் களம் காணும் பெண் வேட்பாளர் முனைவர் புனிதா சண்முகம் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். ஆவடி தொகுதிக்குட்பட்ட தண்டுரை மீன் சந்தை, ஆவடி சந்தை, திருமுல்லைவாயல் பிரசித்தி பெற்ற பச்சையம்மன் ஆலயம், ஆவடி தேவாலயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதியில் செயல்படுத்தவிருக்கும் திட்டங்கள் குறித்து துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் சென்று அவர் பரப்புரை செய்து வருகிறார். பிரதான கட்சிகளில் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்படாத நிலையில் ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதியின் பல்வேறு பகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் நாம் தமிழர் கட்சியினர் அனைவரது கவனம் பெற்று வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

AVADI NTK CAMPIGN START
TN ASSEMBLYELECTION 2026
NTK DR PUNITHA SHANMUGAM
தேர்தல் பிரசாரம்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்த ரூ.4.53 லட்சம்

தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்த ரூ.53 லட்சம்

March 23, 2026 at 3:20 PM IST
100% சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு பேரணி

100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு பேரணி - அரியலூர் அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்பு

March 23, 2026 at 3:15 PM IST
ஆவணங்களின்றி கொண்டு வந்த ₹5 லட்சம் பறிமுதல்

காட்பாடி அருகே ₹5 லட்சம் பறிமுதல்

March 23, 2026 at 11:23 AM IST
கொடிவேரி அணையில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்

தொடர் விடுமுறை கொண்டாட்டம்; கொடிவேரி அணையில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்

March 22, 2026 at 10:33 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.