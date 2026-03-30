மண்மனத்துடன் வேட்புமனு தாக்கல் - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

மாட்டு வண்டியில் ஊர்வலமாக வந்த நாதக அம்பாசமுத்திரம் வேட்பாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 30, 2026 at 7:19 PM IST

திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் நத்தம் சிவசங்கரன், பத்தமடை பாய், மரக்கடைசல் பொருட்கள், மண்பானை, நெற்கதிர் உள்ளிட்டவற்றுடன் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று (மார்ச் 30) தொடங்கியது. இதை தொடர்ந்து, வேட்பாளர்கள் தங்களின் வேட்புமனுவை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளிடம் தாக்கல் செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கான நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் நத்தம் சிவசங்கரன், சேரன்மகாதேவி சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தன்னுடைய வேட்புமனுவை இன்று தாக்கல் செய்தார்.

ஏர் உழவு இயந்திரத்துடன், மாட்டு வண்டி ஓட்டியபடி வந்து சிவசங்கர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அத்துடன், தமிழர்களின் பாரம்பரிய அடையாளங்களைப் பிரதிபலிக்கக் கூடிய காருக்குறிச்சி மண் பானை, நெல் நாற்று, அம்பாசமுத்திரம் மரச்செப்பு சாமான்கள், உலக புகழ்பெற்ற பத்தமடை பாய் ஆகியவற்றையும் அவர் கொண்டு வந்திருந்தார்.

மேலும், அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு தேவையான கோரிக்கைகள் அடங்கிய விழிப்புணர்வு பதாகைகளையும் அவர் ஏந்தி வந்திருந்தார். அப்போது அவருடன் நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சில்லறை காசுடன் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நபர்

வைப்புத் தொகையை சில்லறையாக கொடுத்த வேட்பாளர்

March 30, 2026 at 5:58 PM IST
த.மா.கா வேட்பாளருக்கு கிளாஸ் எடுத்த அதிமுக முன்னாள் எம்.பி

வணக்கம் வைப்பது எப்படி?

March 28, 2026 at 4:17 PM IST
ஆழ்கடலில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய காட்சி

ஆழ்கடலில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு

March 28, 2026 at 1:34 PM IST
கும்பகோணத்தில் அதிமுகவினர் ஒட்டிய போஸ்டரால் பரபரப்பு

’கும்பகோணத்தை இலை ஆள வேண்டும்’ - போஸ்டரால் பரபரப்பு

March 27, 2026 at 11:02 PM IST

