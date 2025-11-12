ETV Bharat / Videos

"புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது" உதகையில் திடீர் பனிமழை! - OOTY SNOWFALL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 3:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: உதகையில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு இடையே திடீர் பனிமூட்டம் ஏற்பட்டதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். 

நீலகிரி மாவட்டம் உதகை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் சுட்டெரித்து வந்தது. இந்நிலையில் திடீரென வானிலை மாறி கடும் மேகமூட்டம் பனி மழையாக பெய்த காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி நெகிழ்ச்சியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இன்று அதிகாலை முதலே உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி, குந்தா உள்ளிட்ட மலைப் பகுதிகளில் கடும் வெண்பனி மூட்டம் உருவாகியது. குறிப்பாக குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் உதகை - குந்தா நோக்கிச் செல்லும் சாலைகளில் வெண்பனி மூட்டங்களாக காணப்பட்டது. அதனால், சாலையில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாமலும், பாதை தெரியாமலும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர்.

அதனால், வாகன ஓட்டுநர்கள் முகப்பு விளக்குகளை எரிய விட்டபடி, மிகுந்த கவனத்துடன் வாகனங்களை இயக்கி சென்றனர். சில இடங்களில் வெண் மேகம் முழுமையாக சூழ்ந்துள்ளதால் வாகனங்கள் மெதுவாக ஊர்ந்து சென்றதால் தாமதமாக உதகைக்குச் சென்றடைந்தது. 

மாவட்டம் முழுவதும் தொடர்ந்து சாரல் மழை பெய்து வந்ததால் உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரங்களில் குளிர் தாக்கம் மேலும் அதிகரித்துள்ளது. நீலகிரி மலைப் பகுதிகளில் அடுத்த சில நாட்கள் இதேபோன்ற பனி மூட்டத்துடன் சாரல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் வெப்பநிலை மேலும் குறையலாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

நீலகிரி: உதகையில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு இடையே திடீர் பனிமூட்டம் ஏற்பட்டதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். 

நீலகிரி மாவட்டம் உதகை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் சுட்டெரித்து வந்தது. இந்நிலையில் திடீரென வானிலை மாறி கடும் மேகமூட்டம் பனி மழையாக பெய்த காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி நெகிழ்ச்சியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இன்று அதிகாலை முதலே உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி, குந்தா உள்ளிட்ட மலைப் பகுதிகளில் கடும் வெண்பனி மூட்டம் உருவாகியது. குறிப்பாக குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் உதகை - குந்தா நோக்கிச் செல்லும் சாலைகளில் வெண்பனி மூட்டங்களாக காணப்பட்டது. அதனால், சாலையில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாமலும், பாதை தெரியாமலும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர்.

அதனால், வாகன ஓட்டுநர்கள் முகப்பு விளக்குகளை எரிய விட்டபடி, மிகுந்த கவனத்துடன் வாகனங்களை இயக்கி சென்றனர். சில இடங்களில் வெண் மேகம் முழுமையாக சூழ்ந்துள்ளதால் வாகனங்கள் மெதுவாக ஊர்ந்து சென்றதால் தாமதமாக உதகைக்குச் சென்றடைந்தது. 

மாவட்டம் முழுவதும் தொடர்ந்து சாரல் மழை பெய்து வந்ததால் உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரங்களில் குளிர் தாக்கம் மேலும் அதிகரித்துள்ளது. நீலகிரி மலைப் பகுதிகளில் அடுத்த சில நாட்கள் இதேபோன்ற பனி மூட்டத்துடன் சாரல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் வெப்பநிலை மேலும் குறையலாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

நீலகிரி
பனி மூட்டம்
நீலகிரி பனி மூட்டம்
உதகை பனி
OOTY SNOWFALL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

திருச்செந்தூரில் நடிகர் யோகி பாபு தங்கத்தேர் இழுத்து வழிபாடு

திருச்செந்தூரில் நடிகர் யோகி பாபு சாமி தரிசனம்! தங்கத்தேர் இழுத்து வழிபாடு!!

November 12, 2025 at 2:24 PM IST
குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலில் ரூ.60 லட்சம் உண்டியல் காணிக்கை

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கை எவ்வளவு தெரியுமா?

November 12, 2025 at 1:34 PM IST
கேசுவலாக நடந்து சென்ற சில்லி கொம்பன் யானை

கேசுவலாக நடந்து சென்ற சில்லி கொம்பன் யானை:வைரலாகும் வீடியோ!

November 12, 2025 at 1:15 PM IST
பேருந்தும் ஜீப்பும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து

தமிழக - கேரளா எல்லையில் பேருந்தும் ஜீப்பும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து!

November 12, 2025 at 12:57 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.