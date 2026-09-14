த.வெ.க கட்சி கொடி வண்ணத்தில் புதிய அரசு பேருந்துகள்
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Published : September 14, 2026 at 2:26 PM IST
சேலம்: சேலத்தில் புதிதாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ள 30 அரசு பேருந்துகள் த.வெ.க கட்சி கொடி வண்ணத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டந்தோறும் புதிய பேருந்துகளை அரசு கொள்முதல் செய்து வருகிறது. அதன்படி, சேலம் மாவட்டத்தில் 30 புதிய பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை தற்போது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக ஜான்சன்பேட்டை அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில் வரிசையாக தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்பேருந்துகள் அனைத்தும் தவெக கட்சி கொடியின் மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு நிறத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சிகளில் விரும்பத்திற்கு ஏற்ப பேருந்துகளின் வண்ணம் மாற்றப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது தவெக ஆட்சியில் அரசு பேருந்துகளுக்கு அவர்களின் கட்சி கொடியின் நிறமான மஞ்சள், சிவப்பு மாற்றப்பட்டுள்ளது. மேல் பகுதி மஞ்சள் நிறத்திலும், கீழே சிவப்பு நிறத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. இவைமட்டுமின்றி, கடந்த காலங்களில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் என்ற பெயர் இடம்பெற்ற நிலையில், புதிய பேருந்துகளில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் என இடம்பெற்றுள்ளன.
பேருந்துகள் மட்டுமின்றி, அரசு நிகழ்ச்சிகளில் இடம்பெறும் பெயர் பேனர்களிலும் மஞ்சள், சிவப்பு நிறம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சேலம்: சேலத்தில் புதிதாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ள 30 அரசு பேருந்துகள் த.வெ.க கட்சி கொடி வண்ணத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டந்தோறும் புதிய பேருந்துகளை அரசு கொள்முதல் செய்து வருகிறது. அதன்படி, சேலம் மாவட்டத்தில் 30 புதிய பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை தற்போது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக ஜான்சன்பேட்டை அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில் வரிசையாக தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்பேருந்துகள் அனைத்தும் தவெக கட்சி கொடியின் மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு நிறத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சிகளில் விரும்பத்திற்கு ஏற்ப பேருந்துகளின் வண்ணம் மாற்றப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது தவெக ஆட்சியில் அரசு பேருந்துகளுக்கு அவர்களின் கட்சி கொடியின் நிறமான மஞ்சள், சிவப்பு மாற்றப்பட்டுள்ளது. மேல் பகுதி மஞ்சள் நிறத்திலும், கீழே சிவப்பு நிறத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. இவைமட்டுமின்றி, கடந்த காலங்களில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் என்ற பெயர் இடம்பெற்ற நிலையில், புதிய பேருந்துகளில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் என இடம்பெற்றுள்ளன.
பேருந்துகள் மட்டுமின்றி, அரசு நிகழ்ச்சிகளில் இடம்பெறும் பெயர் பேனர்களிலும் மஞ்சள், சிவப்பு நிறம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.