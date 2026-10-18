நவராத்திரி கொண்டாட்டம் : ராமேஸ்வரத்தில் அசத்திய முன்னாள் ஆசிரியர்
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Published : October 18, 2026 at 9:53 AM IST
இராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரம் பாரதி நகரில் முன்னாள் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்த ஜெயசித்ரா என்பவர் நவராத்திரி திருவிழாவை முன்னிட்டு தனது வீட்டில் 1000க்கும் மேற்பட்ட கொலு பொம்மைகளை அடுக்கி வைத்து சிறப்பு வழிபாடு செய்து வருகிறார்.
நவராத்திரியை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகளும் திருவிழாக்களும் நடைபெற்று வருகின்றன. மக்கள் தங்களது வீடுகளில் கொலு பொம்மைகள் வைத்து தினமும் பூஜைகள் செய்து வழிபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் பாரதி நகரைச் சேர்ந்த ஜெயசித்ரா என்பவர் தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றி தற்போது இல்லத்தரசியாக இருந்து வருகிறார்.
இவர், நவராத்திரி கொலுவை முன்னிட்டு கடந்த ஐந்து வருடங்களாகச் தான் சேகரித்து வந்த பொம்மைகளை வைத்து அவரது வீட்டில் தற்போது 1000க்கும் மேற்பட்ட கொலு பொம்மைகளை அழகுற அடுக்கி வைத்து வழிபட்டு வருகிறார்.
இந்த கொலுவில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் திருப்பாற்கடல் காட்சிகள், ஆழ்வார்கள் வரலாறு, மைசூர் தசரா நிகழ்வுகள், குழந்தை பிறப்பு முதல் திருமணம் வரை நடைபெறும் சுப நிகழ்ச்சிகள், நவீனகால உணவு வகைகள், சந்தைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காட்சிகளைத் தத்ரூபமாக அமைத்துள்ளார்.
இதன் மூலம் ஆன்மீக வரலாற்றையும் பாரம்பரியத்தையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் தனது கொலுவை வடிவமைத்துள்ளார். இந்த கொலு பொம்மைகளை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து பார்வையிட்டுச் செல்கின்றனர்.
இராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரம் பாரதி நகரில் முன்னாள் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்த ஜெயசித்ரா என்பவர் நவராத்திரி திருவிழாவை முன்னிட்டு தனது வீட்டில் 1000க்கும் மேற்பட்ட கொலு பொம்மைகளை அடுக்கி வைத்து சிறப்பு வழிபாடு செய்து வருகிறார்.
நவராத்திரியை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகளும் திருவிழாக்களும் நடைபெற்று வருகின்றன. மக்கள் தங்களது வீடுகளில் கொலு பொம்மைகள் வைத்து தினமும் பூஜைகள் செய்து வழிபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் பாரதி நகரைச் சேர்ந்த ஜெயசித்ரா என்பவர் தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றி தற்போது இல்லத்தரசியாக இருந்து வருகிறார்.
இவர், நவராத்திரி கொலுவை முன்னிட்டு கடந்த ஐந்து வருடங்களாகச் தான் சேகரித்து வந்த பொம்மைகளை வைத்து அவரது வீட்டில் தற்போது 1000க்கும் மேற்பட்ட கொலு பொம்மைகளை அழகுற அடுக்கி வைத்து வழிபட்டு வருகிறார்.
இந்த கொலுவில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் திருப்பாற்கடல் காட்சிகள், ஆழ்வார்கள் வரலாறு, மைசூர் தசரா நிகழ்வுகள், குழந்தை பிறப்பு முதல் திருமணம் வரை நடைபெறும் சுப நிகழ்ச்சிகள், நவீனகால உணவு வகைகள், சந்தைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காட்சிகளைத் தத்ரூபமாக அமைத்துள்ளார்.
இதன் மூலம் ஆன்மீக வரலாற்றையும் பாரம்பரியத்தையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் தனது கொலுவை வடிவமைத்துள்ளார். இந்த கொலு பொம்மைகளை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து பார்வையிட்டுச் செல்கின்றனர்.