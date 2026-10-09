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மலரே... குறிஞ்சி மலரே.... நீலகிரியில் பூத்துக் குலுங்கும் மலர்கள்

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நீலகிரி மலைப்பகுதியில் குறிஞ்சி மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கிய காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2026 at 2:07 PM IST

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நீலகிரி:  உதகை அருகே 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும்  ”நீலக்குறிஞ்சி” எனும் அரியவகை மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கத் தொடங்கியுள்ளன. 

குறிஞ்சி, தமிழ்நாட்டின் மலைப் பகுதிகளில் மட்டும் பூக்கும் அரிய வகை மலராகும். இது குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இந்த மலர்கள் அதிக அளவில் வளர்கின்றன. குறிஞ்சி மலர்கள் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தான் பூக்கும்.  இது நீல நிறத்தில் இருப்பதால் பூக்கும் காலத்தில் மலைப்பகுதிகள் முழுவதும் அழகான அதே வண்ணத்தில் காட்சியளிக்கும். குறிஞ்சி மலர்க்ள் பற்றி சங்க இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன. 

தற்போது உதகையிலிருந்து சுமார் 40 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள கிண்ணக்கொரை கிராமத்திற்கு செல்லும் மலைப்பாதையில் குறிஞ்சி மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. 

மேகமூட்டத்தோடு இயற்கை காட்சிகளுக்கு நடுவே பூத்துக் குலுங்கும் குறிஞ்சி மலர்களை உள்ளூர் மக்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர். 

மேலும், குறிஞ்சி மலர்களை பார்க்க மலை மீது ஆபத்தான பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்லக் கூடாது என்று வனத்துறையினர் எச்சரித்து வருகின்றனர்.

நீலகிரி:  உதகை அருகே 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும்  ”நீலக்குறிஞ்சி” எனும் அரியவகை மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கத் தொடங்கியுள்ளன. 

குறிஞ்சி, தமிழ்நாட்டின் மலைப் பகுதிகளில் மட்டும் பூக்கும் அரிய வகை மலராகும். இது குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இந்த மலர்கள் அதிக அளவில் வளர்கின்றன. குறிஞ்சி மலர்கள் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தான் பூக்கும்.  இது நீல நிறத்தில் இருப்பதால் பூக்கும் காலத்தில் மலைப்பகுதிகள் முழுவதும் அழகான அதே வண்ணத்தில் காட்சியளிக்கும். குறிஞ்சி மலர்க்ள் பற்றி சங்க இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன. 

தற்போது உதகையிலிருந்து சுமார் 40 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள கிண்ணக்கொரை கிராமத்திற்கு செல்லும் மலைப்பாதையில் குறிஞ்சி மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. 

மேகமூட்டத்தோடு இயற்கை காட்சிகளுக்கு நடுவே பூத்துக் குலுங்கும் குறிஞ்சி மலர்களை உள்ளூர் மக்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர். 

மேலும், குறிஞ்சி மலர்களை பார்க்க மலை மீது ஆபத்தான பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்லக் கூடாது என்று வனத்துறையினர் எச்சரித்து வருகின்றனர்.

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TAGGED:

நீலகிரியில் குறிஞ்சிப்பூ மலர்ந்தது
KURINJI FLOWER
12 YEARS ONCE
NILGIRIS DISTRICT
நீலகிரியில் பூக்கும் குறிஞ்சி பூ

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