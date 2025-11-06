ETV Bharat / Videos

தும்பிக்கை இல்லாத குட்டிக்கு ஆசையாக உணவு ஊட்டிய தாய் யானை! - TRUNKLESS BABY ELEPHANT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 2:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: அதரப்பள்ளி வனப் பகுதிக்குள் கூட்டமாக உணவு தேடி வந்த யானைகளுள் தும்பிக்கை இல்லாத குட்டியானைக்கு தாய் யானை அன்புடன் தனது தும்பிக்கையால் உணவு ஊட்டிவிடும் வீடியோ காட்சி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

வால்பாறையை அடுத்துள்ள தமிழக கேரள எல்லை பகுதிகள் மளுக்கப்பாறை, சாலக்குடி ஆகும். இந்த பகுதிகளுக்கு செல்லும் வழியில் அதரப்பள்ளி வனப்பகுதி உள்ளது. இந்த வனப்பகுதிகுள் புலி, மான், யானை, கரடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வன விலங்குகள் வசித்து வருகின்றன. பருவமழை காலம் என்பதால் உணவு தேடி யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக அதிரபள்ளி வனப்பகுதிக்கு வருகின்றன. 

அந்த வகையில், நேற்று யானைகள் கூட்டமாக வந்து மழையில் விழுந்து கிடந்த தென்னை மரத்தின் மட்டைகளை சாப்பிட்டு வந்தன. அதில் ஒரு தாய் யானை, தும்பிக்கை இல்லாத தனது குட்டி யானைக்கு தென்னை மட்டைகளை ஊட்டி விட்டது. இதனை சுற்றுலா பயணிகள் வீடியோவாக எடுத்து இணையத்தில் வெளியிட்ட நிலையில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. தனது குட்டிக்கு தும்பிக்கை இல்லாததால் உணவை வாயில் எடுக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்த தாய் பாசமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனை தும்பிக்கையால் குட்டிக்கு ஊட்டிவிட்டது. 

குட்டி யானை குறித்து வனத்துறையினரிடம் கேட்டபோது, “பிறந்து எட்டு மாதங்களான இந்த குட்டி யானை 5 மாதங்களாக இதே காட்டுப் பகுதிக்குள் தான் உள்ளது. இந்த குட்டியானை பிறக்கும்போதே தும்பிக்கை இல்லாமல்தான் இருந்தது. எப்போதாவதுதான் இதுபோல் கூட்டத்துடன் சேர்ந்து வரும். கடைசியாக நான்கு மாதங்களுக்கு முன் இதுபோல், கூட்டத்துடன் சேர்ந்து உலா வந்தது. இந்தியாவிலேயே தும்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கும் யானை என்றால் அது இது தான். தற்போது தாய் பராமரிப்பில் இருக்கிறது. அந்த யானையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம்” என்றார்.

கோயம்புத்தூர்: அதரப்பள்ளி வனப் பகுதிக்குள் கூட்டமாக உணவு தேடி வந்த யானைகளுள் தும்பிக்கை இல்லாத குட்டியானைக்கு தாய் யானை அன்புடன் தனது தும்பிக்கையால் உணவு ஊட்டிவிடும் வீடியோ காட்சி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

வால்பாறையை அடுத்துள்ள தமிழக கேரள எல்லை பகுதிகள் மளுக்கப்பாறை, சாலக்குடி ஆகும். இந்த பகுதிகளுக்கு செல்லும் வழியில் அதரப்பள்ளி வனப்பகுதி உள்ளது. இந்த வனப்பகுதிகுள் புலி, மான், யானை, கரடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வன விலங்குகள் வசித்து வருகின்றன. பருவமழை காலம் என்பதால் உணவு தேடி யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக அதிரபள்ளி வனப்பகுதிக்கு வருகின்றன. 

அந்த வகையில், நேற்று யானைகள் கூட்டமாக வந்து மழையில் விழுந்து கிடந்த தென்னை மரத்தின் மட்டைகளை சாப்பிட்டு வந்தன. அதில் ஒரு தாய் யானை, தும்பிக்கை இல்லாத தனது குட்டி யானைக்கு தென்னை மட்டைகளை ஊட்டி விட்டது. இதனை சுற்றுலா பயணிகள் வீடியோவாக எடுத்து இணையத்தில் வெளியிட்ட நிலையில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. தனது குட்டிக்கு தும்பிக்கை இல்லாததால் உணவை வாயில் எடுக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்த தாய் பாசமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனை தும்பிக்கையால் குட்டிக்கு ஊட்டிவிட்டது. 

குட்டி யானை குறித்து வனத்துறையினரிடம் கேட்டபோது, “பிறந்து எட்டு மாதங்களான இந்த குட்டி யானை 5 மாதங்களாக இதே காட்டுப் பகுதிக்குள் தான் உள்ளது. இந்த குட்டியானை பிறக்கும்போதே தும்பிக்கை இல்லாமல்தான் இருந்தது. எப்போதாவதுதான் இதுபோல் கூட்டத்துடன் சேர்ந்து வரும். கடைசியாக நான்கு மாதங்களுக்கு முன் இதுபோல், கூட்டத்துடன் சேர்ந்து உலா வந்தது. இந்தியாவிலேயே தும்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கும் யானை என்றால் அது இது தான். தற்போது தாய் பராமரிப்பில் இருக்கிறது. அந்த யானையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தும்பிக்கை இல்லாத யானை
யானை குட்டி
கோயம்புத்தூர்
BABY ELEPHANT
TRUNKLESS BABY ELEPHANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

திருப்பத்தூரில் தொடர் கனமழை

திருப்பத்தூரில் நீடிக்கும் தொடர் மழை!

November 6, 2025 at 2:18 PM IST
புலவிச்சாறு அருவி

“மூங்கில் காடுகளே!” பிரமிக்க வைக்கும் புலவிச்சாறு அருவியின் ட்ரோன் காட்சிகள்!

November 6, 2025 at 10:10 AM IST
விசாரணைக்காக மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்த நீதிபதி

கோவை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: சுட்டு பிடிக்கப்பட்ட மூவரிடம் நீதிபதி அதிரடி விசாரணை!

November 6, 2025 at 8:59 AM IST
தேனியில் இரட்டை மாட்டுவண்டி பந்தையம்

இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயம்! சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை வியந்து பார்த்த பொதுமக்கள்!

November 5, 2025 at 4:24 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.