ETV Bharat / Videos

கார் மெக்கானிக் ஷெட்டில் ரூ.1.80 லட்சம் கொள்ளை - TIRUPATHUR MONEY THEFT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கார் பழுது பார்க்கும் கடையில் 1 லட்சத்து 80 ஆயிரம் கொள்ளை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 3:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே கார் பழுது பார்க்கும் மெக்கானிக் ஷெட்டில் 1 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாய் திருடப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

ஆம்பூர் புறவழிச்சாலையில் உள்ள விவேகானந்தர் 2-வது தெருவில், வெங்கடாசலம் என்பவர் கார் பழுது பார்க்கும் மெக்கானிக் ஷெட் நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், கடையில் நேற்று இரவு, அரை நிர்வாண கோலத்தில் புகுந்த கொள்ளையன், மின் இணைப்பை துண்டித்து, சிசிடிவி கேமிராவை சேதப்படுத்தி, கடையில் வைத்திருந்த 1 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாயை கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளார். 

பின்னர் இன்று காலை, வழக்கம் போல வெங்கடாசலம் கடையை திறந்த போது, கடையில் பணம் வைத்திருந்த பெட்டி உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து, பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. உடனடியாக வெங்கடாசலம், இதுகுறித்து ஆம்பூர் நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். 

அந்த புகாரின்பேரில் ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்தில் நேரில் சென்று, சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி, விசாரணை மேற்கொண்டு,  கொள்ளையனை தேடி தீவிரமாக வருகின்றனர். 

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே கார் பழுது பார்க்கும் மெக்கானிக் ஷெட்டில் 1 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாய் திருடப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

ஆம்பூர் புறவழிச்சாலையில் உள்ள விவேகானந்தர் 2-வது தெருவில், வெங்கடாசலம் என்பவர் கார் பழுது பார்க்கும் மெக்கானிக் ஷெட் நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், கடையில் நேற்று இரவு, அரை நிர்வாண கோலத்தில் புகுந்த கொள்ளையன், மின் இணைப்பை துண்டித்து, சிசிடிவி கேமிராவை சேதப்படுத்தி, கடையில் வைத்திருந்த 1 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாயை கொள்ளையடித்துச் சென்றுள்ளார். 

பின்னர் இன்று காலை, வழக்கம் போல வெங்கடாசலம் கடையை திறந்த போது, கடையில் பணம் வைத்திருந்த பெட்டி உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து, பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. உடனடியாக வெங்கடாசலம், இதுகுறித்து ஆம்பூர் நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். 

அந்த புகாரின்பேரில் ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்தில் நேரில் சென்று, சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி, விசாரணை மேற்கொண்டு,  கொள்ளையனை தேடி தீவிரமாக வருகின்றனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

MONEY THEFT
பணம் கொள்ளை
TIRUPATHUR
ஆம்பூர் காவல்துறை
TIRUPATHUR MONEY THEFT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஜோடியாக உலா வந்த கருஞ்சிறுத்தை மற்றும் சிறுத்தை

ஜோடியாக உலா வந்த கருஞ்சிறுத்தை மற்றும் சிறுத்தை

December 29, 2025 at 2:43 PM IST
எல்கை பந்தயத்தில் சீறிப்பாய்ந்த மாடுகள்

இரட்டை மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்... சீறிப் பாய்ந்த மாடுகள்...

December 29, 2025 at 1:37 PM IST
தந்தையின் உடலை மருத்துவ ஆய்வுக்கு ஒப்படைத்த பிள்ளைகள்

தந்தையின் உடலை மருத்துவ ஆய்வுக்கு ஒப்படைத்த பிள்ளைகள்

December 28, 2025 at 3:25 PM IST
அரசியல் வாக்குறுதிகள் போல் வாழ்த்து பேனர்

அரசியல் வாக்குறுதிகள் போல் வாழ்த்து பேனர்

December 27, 2025 at 2:08 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.