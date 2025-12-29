ETV Bharat / Videos

இரட்டை மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்... சீறிப் பாய்ந்த மாடுகள்... - THENI REKLA RACE

இரட்டை மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயத்தில் சீறிப் பாய்ந்த மாடுகள்

December 29, 2025

தேனி: கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இரட்டை மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயத்தில், 200-க்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் பங்கேற்று சீறிப்பாய்ந்தன.

கோபிநாத சுவாமி வைகுண்ட ஏகாதசி தேர்த் திருவிழாவை முன்னிட்டு, தேனி மாவட்டம் கோட்டூரில் மாபெரும் இரட்டை மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம் நடைபெற்றது. இந்த ரேக்ளா ரேஸ் பந்தயத்தில் தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து 200-க்கும் மேற்பட்ட ஜோடி மாடுகள் கலந்து கொண்டன.

கோட்டூரிலிருந்து டொம்புச்சேரி வரை சுமார் 8 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடைபெற்ற இந்த பந்தயத்தில் மாடுகள் பங்கேற்று சீறிப்பாய்ந்தன. அப்போது மாடுகளையும், மாட்டு வண்டியை ஓட்டிய சாரதிகளையும் உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக, சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த பார்வையாளர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர்.

இந்த மாட்டு வண்டி பந்தயத்தில் தட்டான் சிட்டு, தேன்சிட்டு, பூஞ்சிட்டு, நடுமாடு, பெரிய மாடு என 7 பிரிவுகளை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான ஜோடி மாடுகள் கலந்து கொண்டன. நிறைவாக போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாடுகளுக்கும், வெற்றி பெற்ற சாரதிகளுக்கும் பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

ரேக்ளா ரேஸ் பந்தயம்
இரட்டை மாட்டு வண்டி எல்கை பந்தயம்
DOUBLE BULLOCK CART RACE
BULLOCK CART RACE
THENI REKLA RACE

ETV Bharat Tamil Nadu Team

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

