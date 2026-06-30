ETV Bharat / Videos

புதிய சாதனை படைத்த பழனி கோயில் உண்டியல் வருமானம் - PALANI MURUGAN TEMPLE HUNDIAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
உண்டியல் எண்ணும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 9:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: பழனி முருகன் கோயிலில் உள்ள உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி நிறைவடைந்த நிலையில், அதில் ஒரு கோடியே 40 ஆயிரத்து 575 ரூபாய் கிடைத்துள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படைவீடாகும். இக்கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வரும் நிலையில், இன்று பக்தர்கள் செலுத்திய உண்டியல் காணிக்கையை எண்ணும் பணி நடைபெற்றது.

இதில், கோயில் இணை ஆணையர், கோயில் அதிகாரிகள், வங்கி ஊழியர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு, காணிக்கைகளை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதில், ரொக்கமாக ஒரு கோடியே 40 ஆயிரத்து 575 ரூபாய், 187.200 கிராம் தங்கம், 4,035 கிராம் வெள்ளி மற்றும் 255 வெளிநாட்டு நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இன்றைய உண்டியல் வருமானத்துடன், நடப்பு பசலி ஆண்டு 1435-க்கான மொத்த உண்டியல் வருமானம் ரூ.61 கோடியே 21 லட்சத்து 95 ஆயிரத்து 387-ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம், பழனி திருக்கோயில் வரலாற்றில் ஓராண்டில் கிடைத்த அதிகபட்ச உண்டியல் வருமானம் என்ற புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

முன்னதாக, பசலி ஆண்டு 1434-ல் ரூ.58 கோடியே 28 லட்சத்து 51 ஆயிரத்து 525 உண்டியல் வருமானமாகக் கிடைத்திருந்தது. அந்த சாதனையை முறியடித்து, இந்த ஆண்டு சுமார் ரூ.2 கோடியே 93 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 862 கூடுதலாக உண்டியல் வருமானம் கிடைத்துள்ளது.

திண்டுக்கல்: பழனி முருகன் கோயிலில் உள்ள உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி நிறைவடைந்த நிலையில், அதில் ஒரு கோடியே 40 ஆயிரத்து 575 ரூபாய் கிடைத்துள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படைவீடாகும். இக்கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வரும் நிலையில், இன்று பக்தர்கள் செலுத்திய உண்டியல் காணிக்கையை எண்ணும் பணி நடைபெற்றது.

இதில், கோயில் இணை ஆணையர், கோயில் அதிகாரிகள், வங்கி ஊழியர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு, காணிக்கைகளை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதில், ரொக்கமாக ஒரு கோடியே 40 ஆயிரத்து 575 ரூபாய், 187.200 கிராம் தங்கம், 4,035 கிராம் வெள்ளி மற்றும் 255 வெளிநாட்டு நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இன்றைய உண்டியல் வருமானத்துடன், நடப்பு பசலி ஆண்டு 1435-க்கான மொத்த உண்டியல் வருமானம் ரூ.61 கோடியே 21 லட்சத்து 95 ஆயிரத்து 387-ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம், பழனி திருக்கோயில் வரலாற்றில் ஓராண்டில் கிடைத்த அதிகபட்ச உண்டியல் வருமானம் என்ற புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

முன்னதாக, பசலி ஆண்டு 1434-ல் ரூ.58 கோடியே 28 லட்சத்து 51 ஆயிரத்து 525 உண்டியல் வருமானமாகக் கிடைத்திருந்தது. அந்த சாதனையை முறியடித்து, இந்த ஆண்டு சுமார் ரூ.2 கோடியே 93 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 862 கூடுதலாக உண்டியல் வருமானம் கிடைத்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

PALANI MURUGAN TEMPLE
பழனி கோயில் உண்டியல் வருமானம்
பழனி முருகன் கோயில்
PALANI TEMPLE HUNDIAL COLLECTION
PALANI MURUGAN TEMPLE HUNDIAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

உள்வாங்கிய திருச்செந்தூர் கடல்

திடீரென 100 அடி உள்வாங்கிய திருச்செந்தூர் கடல்

June 30, 2026 at 8:40 PM IST
பலாப்பழ மரத்தின் மீது ஏறி பலாப்பழத்தை பறிக்கும் காட்டு யானையின் படம்

அச்சமின்றி பலாப்பழம் பறிக்கும் காட்டு யானைகள்

June 29, 2026 at 8:52 PM IST
மதுபான கடையை இடமாற்ற செய்யக்கோரி சிபிஎம் ஆர்பாட்டம்

மதுபான கடையை இடமாற்ற செய்யக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம்

June 29, 2026 at 5:23 PM IST
அரசு மருத்துவமனை முன்பு தேங்கி நின்ற கழிவுநீர்

அரசு மருத்துவமனை முன்பு தேங்கி நின்ற கழிவு நீர்: நோயாளிகள் அவதி

June 28, 2026 at 10:56 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.