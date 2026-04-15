திருவள்ளூரில் துர்கா ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் - DURGA STALIN CAMPAIGN TIRUVALLUR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 15, 2026 at 6:02 PM IST
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் வி.ஜி.ராஜேந்திரனுக்கு ஆதரவாக துர்கா ஸ்டாலின் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள சூழலில், தமிழக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பவ்வேறு அரசியல் தலைவர்களும், நட்சத்திர பேச்சாளர்களும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக திமுக வேட்பாளராக வி.ஜி. ராஜேந்திரன் களம் காண்கிறார். நாள்தோறும் அவர் தனது தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில், திமுக வேட்பாளர் வி.ஜி. ராஜேந்திரனுக்கு ஆதரவாக திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது மப்பேடு பகுதியில் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களை சந்தித்து துண்டுப் பிரசுரங்கள் வழங்கி வாக்கு சேகரித்தார். முன்னதாக, நாதஸ்வரம் மேள தாளத்துடன் அவருக்கு ஆரத்தி எடுத்தும், மலர் தூவியும் உற்சாகமாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் வி.ஜி.ராஜேந்திரனுக்கு ஆதரவாக துர்கா ஸ்டாலின் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள சூழலில், தமிழக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பவ்வேறு அரசியல் தலைவர்களும், நட்சத்திர பேச்சாளர்களும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக திமுக வேட்பாளராக வி.ஜி. ராஜேந்திரன் களம் காண்கிறார். நாள்தோறும் அவர் தனது தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில், திமுக வேட்பாளர் வி.ஜி. ராஜேந்திரனுக்கு ஆதரவாக திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது மப்பேடு பகுதியில் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களை சந்தித்து துண்டுப் பிரசுரங்கள் வழங்கி வாக்கு சேகரித்தார். முன்னதாக, நாதஸ்வரம் மேள தாளத்துடன் அவருக்கு ஆரத்தி எடுத்தும், மலர் தூவியும் உற்சாகமாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.