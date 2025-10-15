கரூரில் நடந்தது என்ன? சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்கம் - நேரலை! - KARUR TRAGEDY MK STALIN SPEECH
Published : October 15, 2025 at 11:20 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் நேற்று தொடங்கியது. அக்டோபர் 17 வரை 4 நாட்களுக்கு நடைபெறும் கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளான நேற்று, மறைந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அஞ்சலி மற்றும் கரூர் கூட்ட நெரிலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேருக்கு இரங்கல் தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்டு, மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இன்று (அக்.15) இரண்டாவது நாள் கூட்டம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டத்தொடரில் கேள்வி, பதில் நேரத்தில், கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு சம்பவம் மற்றும் கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் அதற்கு முன்பே தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து தற்போது சட்டமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்து உரையாற்றி வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகள்...
முன்னதாக, கேள்வி நேரத்தின்போது பல்வேறு கட்சிகளின் எம்எல்ஏக்கள் தங்களது தொகுதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறித்து எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு துறை அமைச்சர்கள் பதிலளித்தனர்.
