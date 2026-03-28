திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிடுகிறார் மு.க.ஸ்டாலின் - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 28, 2026 at 3:41 PM IST
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இருந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் வாயிலாக வெளியிட்டார். அதாவது,
திமுக - 164, காங்கிரஸ் - 28, தேமுதிக - 10, விசிக - 8, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி -5, மார்க்சிஸ்ட் - 5, மதிமுக - 4, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் - 2, மனிதநேய மக்கள் கட்சி - 2, கொமதேக - 2, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி - 1, எஸ்டிபிஐ - 1, ததேக - 1 என்ற அடிப்படையில் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஸ்டாலின், “கூட்டணிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டத்தில் 11 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர்” என்றார்.
வேட்பாளர் பட்டியல்
- கன்னியாகுமரி - மகேஷ்
- ராதாபுரம் - அப்பாவு
- பாளையங்கோட்டை - அப்துல் வகாப்
- ஆலங்குளம் - மனோஜ் பாண்டியன்
- தென்காசி - கலை கதிரவன்
- நாகர்கோவில் - ஆஸ்டின்
- கோவில்பட்டி - கருணாநிதி
- ஒட்டப்பிடாரம் - ராமஜெயம்
- திருச்செந்தூர் - அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
- தூத்துக்குடி - கீதா ஜீவன்
- விளாத்திகுளம் - மார்க்கண்டேயன்
- திண்டுக்கல் - ஐ.பி.செந்தில்குமார்
- ஒரத்தநாடு - ஆர் வைத்தியலிங்கம்
