திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிடுகிறார் மு.க.ஸ்டாலின் - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 3:41 PM IST

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இருந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் வாயிலாக வெளியிட்டார். அதாவது,

திமுக -  164, காங்கிரஸ் - 28, தேமுதிக - 10, விசிக - 8, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி -5, மார்க்சிஸ்ட் - 5, மதிமுக - 4, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் - 2, மனிதநேய மக்கள் கட்சி - 2, கொமதேக - 2, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி - 1, எஸ்டிபிஐ - 1, ததேக - 1 என்ற அடிப்படையில் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஸ்டாலின், “கூட்டணிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டத்தில் 11 தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர்” என்றார்.

வேட்பாளர் பட்டியல்

  1. கன்னியாகுமரி - மகேஷ்
  2. ராதாபுரம் - அப்பாவு
  3. பாளையங்கோட்டை - அப்துல் வகாப்
  4. ஆலங்குளம் - மனோஜ் பாண்டியன்
  5. தென்காசி - கலை கதிரவன்
  6. நாகர்கோவில் - ஆஸ்டின்
  7. கோவில்பட்டி -  கருணாநிதி
  8. ஒட்டப்பிடாரம் - ராமஜெயம்
  9. திருச்செந்தூர் - அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
  10. தூத்துக்குடி - கீதா ஜீவன்
  11. விளாத்திகுளம் - மார்க்கண்டேயன்
  12. திண்டுக்கல் - ஐ.பி.செந்தில்குமார்
  13. ஒரத்தநாடு - ஆர் வைத்தியலிங்கம்

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பிரதமர் மோடி

மத்திய கிழக்கு போர் விவகாரம்: மக்களவையில் பிரதமர் மோடி உரை

March 23, 2026 at 2:18 PM IST
இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்

இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நேரலை காட்சிகள்!

March 15, 2026 at 4:01 PM IST
பிரதிநிதித்துவப் படம்

போர் சூழலால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: முக்கியத் தகவல்களை வெளியிடும் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம்

March 14, 2026 at 4:20 PM IST
திருச்சி பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி

திருச்சி என்டிஏ பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரை!

March 11, 2026 at 6:16 PM IST

