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ஆனைமலைப் பகுதியில் அமைச்சர் வன்னியரசு திடீர் ஆய்வு

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ஆனைமலைப் பகுதியில் அமைச்சர் வன்னியரசு திடீர் ஆய்வு (ETVBharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2026 at 6:20 PM IST

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கோவை: சமூக நலத்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு, கோவை மாவட்டம் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் மற்றும் வால்பாறை பகுதியிலுள்ள கிராமங்களுக்கு இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் சென்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 

அமைச்சர் வன்னியரசு ஆனைமலை மற்றும் வால்பாறை ஆகிய இடங்களுக்கு இரண்டு நாள் சுற்றுலா பயணம் மேற்கொண்டார். அப்போது , மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் மலை கிராமங்களான டாப்ஸ்லிப் கோழிகமுத்தி, எருமப்பாறை, கூமட்டி, நெடுங்குன்றம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 

அப்பகுதி மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்த பின்னர், மலைவாழ் மக்களுக்கு போதிய மின்சார வசதியை விரைவாக ஏற்படுத்தி தர வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். இதை அடுத்து வால்பாறையிலுள்ள நெடுங்குன்றம் செட்டில்மென்ட் பகுதிக்கு சென்றார். அங்குள்ள மக்கள் அமைச்சருக்கு பாரம்பரிய இசையை இசைத்தும், ஆரத்தி எடுத்தும் வரவேற்றனர். 

மேலும், அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியிலுள்ள வீடுகள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை சீர் செய்யவும், புதிய குடியிருப்புகளை கட்டித் தரவும், மலைவாழ் மக்கள் மேம்படும் விதமாக தாட்கோ மூலம் சிறு கடன் உதவிகள் வழங்கவும் அமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

இதையும் படிங்க: டெல்லியை அதிர வைத்த இண்டியா கூட்டணி போராட்டம் -  ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா உள்ளிட்டோர் கைது. 

வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் தெரு விளக்குகளை அதிக அளவில் அமைக்கவும், சாலை வசதி, கழிப்பிட வசதிகள் போன்றவற்றை அமைப்பது குறித்தும் அதிகாரிகளுடன் அவர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். மலைவாழ் மக்கள், தங்களின் பாரம்பரிய நடனத்தை ஆடியபோது, அமைச்சரும் அவர்களுடன்  சேர்ந்து நடனமாடி தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். 

கோவை: சமூக நலத்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு, கோவை மாவட்டம் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் மற்றும் வால்பாறை பகுதியிலுள்ள கிராமங்களுக்கு இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் சென்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 

அமைச்சர் வன்னியரசு ஆனைமலை மற்றும் வால்பாறை ஆகிய இடங்களுக்கு இரண்டு நாள் சுற்றுலா பயணம் மேற்கொண்டார். அப்போது , மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் மலை கிராமங்களான டாப்ஸ்லிப் கோழிகமுத்தி, எருமப்பாறை, கூமட்டி, நெடுங்குன்றம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 

அப்பகுதி மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்த பின்னர், மலைவாழ் மக்களுக்கு போதிய மின்சார வசதியை விரைவாக ஏற்படுத்தி தர வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். இதை அடுத்து வால்பாறையிலுள்ள நெடுங்குன்றம் செட்டில்மென்ட் பகுதிக்கு சென்றார். அங்குள்ள மக்கள் அமைச்சருக்கு பாரம்பரிய இசையை இசைத்தும், ஆரத்தி எடுத்தும் வரவேற்றனர். 

மேலும், அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியிலுள்ள வீடுகள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை சீர் செய்யவும், புதிய குடியிருப்புகளை கட்டித் தரவும், மலைவாழ் மக்கள் மேம்படும் விதமாக தாட்கோ மூலம் சிறு கடன் உதவிகள் வழங்கவும் அமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

இதையும் படிங்க: டெல்லியை அதிர வைத்த இண்டியா கூட்டணி போராட்டம் -  ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா உள்ளிட்டோர் கைது. 

வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் தெரு விளக்குகளை அதிக அளவில் அமைக்கவும், சாலை வசதி, கழிப்பிட வசதிகள் போன்றவற்றை அமைப்பது குறித்தும் அதிகாரிகளுடன் அவர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். மலைவாழ் மக்கள், தங்களின் பாரம்பரிய நடனத்தை ஆடியபோது, அமைச்சரும் அவர்களுடன்  சேர்ந்து நடனமாடி தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். 

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TAGGED:

TRIBAL VILLAGE MINISTER INSPECTION
ANAIMALAI
விசிக அமைச்சர்
MINISTER VANNIYARASU
அமைச்சர் வன்னியரசு திடீர் ஆய்வு

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