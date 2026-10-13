அரசு விழாக்களில் முதலமைச்சரின் உடையால் சர்ச்சை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம்
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Published : October 13, 2026 at 11:35 AM IST
கோயம்புத்தூர்: அரசு விழாக்களில் முதலமைச்சர் விஜய் அணியும் உடை குறித்து சிலர் தேவையில்லாமல் சர்ச்சையை கிளப்புகிறார்கள் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் இருந்து கோபிசெட்டிபாளையம் செல்வதற்காக விமானம் மூலம் கோவை வந்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "மத்திய அரசு என்றோ அல்லது ஒன்றிய அரசு என்றோ அழைப்பதில் எந்தவித மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை.
வார்த்தைகளை வைத்துக்கொண்டு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு இடையே தேவையின்றி முடிச்சுப் போடக் கூடாது. அரசு விழாக்களில் முதலமைச்சர் விஜய் உடை அணிவது குறித்து சிலர் சர்ச்சை கிளப்புகின்றனர். பொதுவாக வெள்ளிக்கிழமைகளில் அவர் பட்டு வேட்டி, சட்டை அணிவது வழக்கம். அதை எதிர்ப்பின் அடையாளமாக நாமாகவே கற்பனை செய்துகொள்ளத் தேவையில்லை.
விலையில்லா வேட்டி, சேலை திட்டத்தில் நெசவாளர்களுக்கு கூலி உயர்வு வழங்குவது குறித்த கோரிக்கையை துறை அமைச்சரிடம் தான் கேட்க வேண்டும். பெருந்துறையில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியின்போது அதுபற்றி அவர் தெளிவான விளக்கம் அளிப்பார். தொடர்ந்து, இன்னும் 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
அதிமுகவில் இருந்து சிலர் தவெகவிற்கு வருவது தொடர்பான கேள்விகளுக்கு முன்பு, அதிமுகவில் இரண்டு குழுக்கள் உள்ளன. முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் ஒரு குழுவினர் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களிடம் தான் செய்தியாளர்கள் இந்த கேள்வியை எழுப்ப வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
கோயம்புத்தூர்: அரசு விழாக்களில் முதலமைச்சர் விஜய் அணியும் உடை குறித்து சிலர் தேவையில்லாமல் சர்ச்சையை கிளப்புகிறார்கள் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் இருந்து கோபிசெட்டிபாளையம் செல்வதற்காக விமானம் மூலம் கோவை வந்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "மத்திய அரசு என்றோ அல்லது ஒன்றிய அரசு என்றோ அழைப்பதில் எந்தவித மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை.
வார்த்தைகளை வைத்துக்கொண்டு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு இடையே தேவையின்றி முடிச்சுப் போடக் கூடாது. அரசு விழாக்களில் முதலமைச்சர் விஜய் உடை அணிவது குறித்து சிலர் சர்ச்சை கிளப்புகின்றனர். பொதுவாக வெள்ளிக்கிழமைகளில் அவர் பட்டு வேட்டி, சட்டை அணிவது வழக்கம். அதை எதிர்ப்பின் அடையாளமாக நாமாகவே கற்பனை செய்துகொள்ளத் தேவையில்லை.
விலையில்லா வேட்டி, சேலை திட்டத்தில் நெசவாளர்களுக்கு கூலி உயர்வு வழங்குவது குறித்த கோரிக்கையை துறை அமைச்சரிடம் தான் கேட்க வேண்டும். பெருந்துறையில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியின்போது அதுபற்றி அவர் தெளிவான விளக்கம் அளிப்பார். தொடர்ந்து, இன்னும் 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
அதிமுகவில் இருந்து சிலர் தவெகவிற்கு வருவது தொடர்பான கேள்விகளுக்கு முன்பு, அதிமுகவில் இரண்டு குழுக்கள் உள்ளன. முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் ஒரு குழுவினர் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களிடம் தான் செய்தியாளர்கள் இந்த கேள்வியை எழுப்ப வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.