ETV Bharat / Videos

திருப்போரூர் கோயிலில் அமைச்சர் சேகர்பாபு சாமி தரிசனம் - SEKAR BABU VISIT THIRUPORUR TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
திருப்போரூர் முருகன் கோயிலில் அமைச்சர் சேகர்பாபு தரிசனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 3:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

செங்கல்பட்டு: திருப்போரூர் கந்தசாமி திருக்கோயிலில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் புகழ் பெற்ற அருள்மிகு ஸ்ரீகந்தசாமி திருக்கோயில் உள்ளது. திருப்போரூர் முருகன் என அழைக்கப்படும் கந்தசாமி பெருமான் ஞானக்கடவுளாக முத்தமிழ் வேந்தனாக பக்தர்களை காத்து அருள்புரிந்து வருகின்றார்.

இங்கு தை கிருத்திகை தினமான இன்று இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தனது குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்தார். முதலாவதாக சரவண பொய்கை குளத்தில் நீராடியதை தொடர்ந்து ஸ்ரீ கந்தசாமி பெருமானை தரிசனம் செய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து இன்று நாள் முழுவதும் வழங்கப்படும் அருட்பிரசாதத்தை பக்தர்களுக்கு வழங்கினார். சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த அமைச்சர் சேகர்பாபுவிற்கு திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து தை கிருத்திகை தினமான இன்று பக்தர்கள் காவடி எடுத்தும் நெய் தீபம் ஏற்றியும் ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு: திருப்போரூர் கந்தசாமி திருக்கோயிலில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் புகழ் பெற்ற அருள்மிகு ஸ்ரீகந்தசாமி திருக்கோயில் உள்ளது. திருப்போரூர் முருகன் என அழைக்கப்படும் கந்தசாமி பெருமான் ஞானக்கடவுளாக முத்தமிழ் வேந்தனாக பக்தர்களை காத்து அருள்புரிந்து வருகின்றார்.

இங்கு தை கிருத்திகை தினமான இன்று இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தனது குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்தார். முதலாவதாக சரவண பொய்கை குளத்தில் நீராடியதை தொடர்ந்து ஸ்ரீ கந்தசாமி பெருமானை தரிசனம் செய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து இன்று நாள் முழுவதும் வழங்கப்படும் அருட்பிரசாதத்தை பக்தர்களுக்கு வழங்கினார். சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த அமைச்சர் சேகர்பாபுவிற்கு திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து தை கிருத்திகை தினமான இன்று பக்தர்கள் காவடி எடுத்தும் நெய் தீபம் ஏற்றியும் ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER SEKAR BABU
THIRUPORUR MURUGAN TEMPLE
திருப்போரூர் முருகன் கோயில்
அமைச்சர் சேகர்பாபு
SEKAR BABU VISIT THIRUPORUR TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

குட்டி உயிரிழந்தது கூட தெரியாமல் சுமந்து சென்ற தாய் குரங்கு

குட்டி இறந்தது கூட தெரியாமல் சுமந்து சென்ற தாய் குரங்கு

January 27, 2026 at 3:35 PM IST
யானையிடம் வம்புக்கு இழுத்த தெருநாய்கள்

யானையை வம்புக்கு இழுத்த தெரு நாய்கள்

January 27, 2026 at 1:29 PM IST
பானை மீது 30 நிமிடம் பரதம் ஆடி உலக சாதனை படைத்த மாணவிகள்

பானை மீது 30 நிமிடம் பரதம் ஆடி உலக சாதனை படைத்த மாணவிகள்

January 26, 2026 at 9:29 PM IST
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடந்த குடியரசு தின விழாவில் தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்த நிர்வாக இயக்குநர் விஜயேஸ்வரி

குடியரசு தின விழா: ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் கோலாகல கொண்டாட்டம்

January 26, 2026 at 7:41 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.