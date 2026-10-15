மின் தடை குறித்த கேள்வி - பதிலளிக்க மறுத்த அமைச்சர் மதன் ராஜா
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Published : October 15, 2026 at 9:01 AM IST
மதுரை: மின் தடையால் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனவா என்ற கேள்விக்கு, 'குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் துறை தொடர்பான கேள்விகளைக் கேளுங்கள்' என அமைச்சர் மதன் ராஜா பதிலளித்தார்.
மதுரை தமுக்கம் மாநாட்டு மையத்தில், 'ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு' திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் அறிவுசார் சொத்துரிமை மற்றும் புவிசார் குறியீடு பெற்ற பொருட்களின் கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் மதன் ராஜா பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படும் 70-க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் அறிவுசார் சொத்துரிமையின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு பொருட்களை அறிவுசார் சொத்துரிமையின் கீழ் பதிவு செய்ய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கான நடவடிக்கைகள் சிட்கோ மூலமாகவும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
கடந்த 4 ஆண்டுகளாக சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான மானியத் தொகை விடுவிக்கப்படாமல் இருந்தது. இதுகுறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ரூ.1,500 கோடி மானியத் தொகையை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
இதனிடையே, மின் தடையால் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறதே என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் துறை தொடர்பான கேள்விகளை மட்டும் கேளுங்கள்" என்று அமைச்சர் பதிலளித்தார்.
மதுரை: மின் தடையால் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனவா என்ற கேள்விக்கு, 'குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் துறை தொடர்பான கேள்விகளைக் கேளுங்கள்' என அமைச்சர் மதன் ராஜா பதிலளித்தார்.
மதுரை தமுக்கம் மாநாட்டு மையத்தில், 'ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு' திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் அறிவுசார் சொத்துரிமை மற்றும் புவிசார் குறியீடு பெற்ற பொருட்களின் கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் மதன் ராஜா பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படும் 70-க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் அறிவுசார் சொத்துரிமையின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு பொருட்களை அறிவுசார் சொத்துரிமையின் கீழ் பதிவு செய்ய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கான நடவடிக்கைகள் சிட்கோ மூலமாகவும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
கடந்த 4 ஆண்டுகளாக சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான மானியத் தொகை விடுவிக்கப்படாமல் இருந்தது. இதுகுறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ரூ.1,500 கோடி மானியத் தொகையை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
இதனிடையே, மின் தடையால் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறதே என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் துறை தொடர்பான கேள்விகளை மட்டும் கேளுங்கள்" என்று அமைச்சர் பதிலளித்தார்.