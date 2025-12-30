பிரகதீஸ்வரர் கோயிலில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சுவாமி தரிசனம் - MINISTER JAISHANKAR
Published : December 30, 2025 at 6:03 PM IST
அரியலூர்: கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோயிலில் மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே உலகப்பிரசித்தி பெற்ற மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கு சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் தனது குடும்பத்துடன் வருகை தந்தார். அப்போது தமிழரின் பாரம்பரிய உடையான வேஷ்டி சட்டையுடன் கோயிலுக்கு வருகை தந்த அவருக்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து பிரகதீஸ்வரர் சுவாமி மற்றும் அம்பாள் சன்னதியில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் கலந்து கொண்டு அவர் தரிசனம் செய்தார்.
இந்நிகழ்வில் மாவட்ட கலெக்டர் ரத்தினசாமி, மாவட்ட எஸ்.பி. விஸ்வேஸ் சுப்ரமணியம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். கடந்த ஜூலை மாதம் 25 ஆம் தேதி இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகப் பிரசித்தி பெற்ற கங்கைகொண்ட சோழபுரத்திற்கு வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து தற்போது மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இங்கு வருகை தந்ததுள்ளார்.வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வருகையையொட்டி 200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் அங்கு பாதுகாப்புப் பணியை மேற்கொண்டனர்.
