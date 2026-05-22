நேரலை: முதல்வர் விஜய்யின் கூட்டணி ஆட்சி; அமைச்சர்களாக பதவியேற்கும் வி.சி.க., ஐ.யூ.எம்.எல் உறுப்பினர்கள் - TAMIL NADU MINISTRY EXPANSION
Published : May 22, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : May 22, 2026 at 9:45 AM IST
தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்திய யூனியன் முஸ்விம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி அமைச்சரவையில் இணைய சம்மதம் தெரிவித்துள்ளன. இதையடுத்து இந்த கட்சிகளைச் சேர்ந்த இரண்டு எம்.எல்.ஏ-க்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கின்றனர்.
தவெக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இருவர் உள்பட மொத்தம் 23 அமைச்சர்கள் வியாழக்கிழமை (மே 22) பதவியேற்று கொண்டனர். அவர்களுக்கான துறைகளும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையின் எண்ணிக்கை 33-ஆக உயர்ந்தது. இடதுசாரி கட்சிகள் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தருவதாக தெரிவித்திருப்பதால், அவர்கள் தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் பங்கேற்க போவதில்லை என்பது ஏற்கெனவே உறுதியாகிவிட்டது.
இந்நிலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆகியவை அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டுமென தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. அதன் பேரில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பில் பாபநாசம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஷாஜகான் அமைச்சராக பதவியேற்கிறார்.
இதேபோல், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் திண்டிவனம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வன்னி அரசும் அமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார். அந்தவகையில், தவெக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் அல்லாத இரு கட்சிகளைச் சேர்ந்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கும் நிகழ்வை நாம் நேரலையில் காணலாம்.
