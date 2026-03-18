ETV Bharat / Videos

கார் மெக்கானிக் ஷாப்பில் தீ விபத்து - VELLORE FIRE ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: கார் மெக்கானிக் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் 3 கார்கள் எரிந்து சாம்பலாகின. 

வேலூர் காகிதப் பட்டறையில் உள்ள சாரதி நகர் பகுதியில் சையத் அகமது என்பவர் சொந்தமாக கார் மெக்கானிக் ஷாப் நடத்தி வருகிறார். இன்று காலை கடையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஊழியர்கள் இருவர், ஒரு காரில் திடீரென புகை எழுந்ததை கண்டு, அச்சத்தில் கடையில் இருந்து வெளியேறினர். 

அப்போது அந்த காரில் ஏற்பட்ட தீ மற்ற இரண்டு கார்களுக்கு மளமளவென பரவி, அந்த கார்கள் மற்றும் அவற்றில் இருந்த பெட்ரோல், டீசல் டேங்குகள் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்தன. 

இதனால் அருகிலுள்ள வீடுகளில் உள்ள மக்கள் அலறியடித்து வெளியே ஓடி வந்தனர். அப்பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்த நிலையில், கடையில் இருந்த மூன்று கார்கள் முற்றிலும் எரிந்து எலும்புக்கூடானது. இதனையடுத்து தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, தண்ணீருடன் “அக்வா கிளினிக் போம்” என்ற ரசாயனத்தை கலந்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். மின்வாரிய துறை ஊழியர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மின் இணைப்பை துண்டித்து, பாதுகாப்பை உறுதி செய்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

வேலூர் தீ விபத்து
தீ விபத்து
FIRE ACCIDENT
MECHANIC SHOP FIRE ACCIDENT
VELLORE FIRE ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.