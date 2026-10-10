மகாளய அமாவாசை - காவிரிக்கரையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் அளித்த பொதுமக்கள்
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Published : October 10, 2026 at 4:22 PM IST
தஞ்சாவூர்: புரட்டாசி மாத மகாளய அமாவாசை முன்னிட்டு கும்பகோணம் பழைய பாலக்கரை டபீர் படித்துறையில் ஏராளமானோர் தங்களின் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
புரட்டாசி மாத மகாளய அமாவாசை தினமான இன்று, கும்பகோணம் பழைய பாலக்கரை காவிரியாற்றின் டபீர் படித்துறையில் ஏராளமானோர் காலை முதல் புனித நீராடி, அங்குள்ள புரோகிதர்களிடம், தங்களது முன்னோர்களுக்கு வாழை இலையில், தேங்காய், பூ, வாழைப்பழம், பச்சரிசி, காய்கறி வகைகள், எள், கீரைக்கட்டு உள்ளிட்ட பொருட்கள் வைத்து தர்ப்பணம் செய்தனர்.
ஆடி அமாவாசை, தை அமாவாசை மற்றும் மகாளய அமாவாசை போன்ற முக்கிய நாட்களில் பொதுமக்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பார்கள். அந்த வகையில், இன்று மகாளய அமாவாசை முன்னிட்டு காலை முதலே பொதுமக்கள் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தங்களின் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வருகிறார்கள்.
காவிரி கரைகளில் தற்போது தண்ணீர் வருவதால், இந்த ஆண்டு எவ்வித சிரமமுமின்றி பொதுமக்கள் தங்களின் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர். இந்த நிகழ்வை முன்னிட்டு தர்ப்பணம் கொடுக்கப்படும் இடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது.
தஞ்சாவூர்: புரட்டாசி மாத மகாளய அமாவாசை முன்னிட்டு கும்பகோணம் பழைய பாலக்கரை டபீர் படித்துறையில் ஏராளமானோர் தங்களின் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
புரட்டாசி மாத மகாளய அமாவாசை தினமான இன்று, கும்பகோணம் பழைய பாலக்கரை காவிரியாற்றின் டபீர் படித்துறையில் ஏராளமானோர் காலை முதல் புனித நீராடி, அங்குள்ள புரோகிதர்களிடம், தங்களது முன்னோர்களுக்கு வாழை இலையில், தேங்காய், பூ, வாழைப்பழம், பச்சரிசி, காய்கறி வகைகள், எள், கீரைக்கட்டு உள்ளிட்ட பொருட்கள் வைத்து தர்ப்பணம் செய்தனர்.
ஆடி அமாவாசை, தை அமாவாசை மற்றும் மகாளய அமாவாசை போன்ற முக்கிய நாட்களில் பொதுமக்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பார்கள். அந்த வகையில், இன்று மகாளய அமாவாசை முன்னிட்டு காலை முதலே பொதுமக்கள் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தங்களின் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வருகிறார்கள்.
காவிரி கரைகளில் தற்போது தண்ணீர் வருவதால், இந்த ஆண்டு எவ்வித சிரமமுமின்றி பொதுமக்கள் தங்களின் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர். இந்த நிகழ்வை முன்னிட்டு தர்ப்பணம் கொடுக்கப்படும் இடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது.