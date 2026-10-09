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தேனியில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான மினி மாரத்தான் போட்டி

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விழிப்புணர்வு மினி மாரத்தான் போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu Team)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2026 at 11:30 AM IST

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தேனி:  சுகாதார துறை சார்பில் பொதுமக்களிடையே எச்ஐவி பாதிப்பு தொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இளைஞர்களுக்கான மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. 

தேனி மாவட்டத்தில் கல்லூரியில் பயிலும் 17 முதல் 25 வரையிலான மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போன்றோர் இந்த மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்டனர். 

நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. பின்பு அதனை தொடர்ந்து ஆட்டோகளிலும், வாகனங்களிலும் விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டன. பின்னர் மாரத்தான் போட்டியை பெரியகுளம் சார் ஆட்சியர் தவ்லேந்து கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். 

தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தொடங்கிய இந்த மாரத்தான் போட்டி கருவேல்நாயக்கன்பட்டி, குன்னூர் பாலம், டோல்கேட் வழியாக சென்று மீண்டும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை சுமார் 5 கிலோ மீட்டர் தூரம்  நடைபெற்றது. ஆண்கள், பெண்கள் என தனித்தனியே நடத்தப்பட்ட இந்த போட்டியில், சுமார் 150 மாணவர்கள், இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.

தேனி:  சுகாதார துறை சார்பில் பொதுமக்களிடையே எச்ஐவி பாதிப்பு தொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இளைஞர்களுக்கான மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. 

தேனி மாவட்டத்தில் கல்லூரியில் பயிலும் 17 முதல் 25 வரையிலான மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போன்றோர் இந்த மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்டனர். 

நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. பின்பு அதனை தொடர்ந்து ஆட்டோகளிலும், வாகனங்களிலும் விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டன. பின்னர் மாரத்தான் போட்டியை பெரியகுளம் சார் ஆட்சியர் தவ்லேந்து கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். 

தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தொடங்கிய இந்த மாரத்தான் போட்டி கருவேல்நாயக்கன்பட்டி, குன்னூர் பாலம், டோல்கேட் வழியாக சென்று மீண்டும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை சுமார் 5 கிலோ மீட்டர் தூரம்  நடைபெற்றது. ஆண்கள், பெண்கள் என தனித்தனியே நடத்தப்பட்ட இந்த போட்டியில், சுமார் 150 மாணவர்கள், இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.

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TAGGED:

AWARENESS
MARATHON
சுகாதார துறை
THENI
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