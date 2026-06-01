அகஸ்தியர், மணிமுத்தாறு அருவிகளுக்கு போறீங்களா? இனி எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் - AGASTHIYAR FALLS ONLINE PAYMENT
Published : June 1, 2026 at 3:40 PM IST
திருநெல்வேலி: அகஸ்தியர் அருவி மற்றும் மணிமுத்தாறு அருவிகளில் கட்டாய ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனை நடைமுறை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது
பாபநாசம் அருகே அகஸ்தியர் அருவி மற்றும் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மணிமுத்தாறு அருவி ஆகியவை மாவட்டத்தின் பிரதான சுற்றுலா தளமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் மணிமுத்தாறு மற்றும் பாபநாசம் பகுதியில் வனத்துறை சார்பில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு, சோதனைக்கு பிறகு சுற்றுலா பயணிகள் அருவிக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
மேலும் சுற்றுலா பயணிகளிடம் நுழைவு கட்டணமாக பெரியவர்களுக்கு 30 ரூபாயும், குழந்தைகளுக்கு 20 ரூபாயும் வசூலிக்கப்படுகிறது. அதே போல், கனரக வாகனங்களுக்கு 100 ரூபாயும், கார், வேன் போன்ற வாகனங்களுக்கு 50 ரூபாயும் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இந்த கட்டணங்கள் இன்று முதல் ஆன்லைன் பணப் பரிவர்த்தனை மூலம் மட்டுமே பெறப்படும் என வனத்துறை அறிவித்துள்ளது.
அதன் காரணமாக பணமாக கட்டணம் பெறும் முறை முற்றிலும் நிறுத்தப்படுகிறது. அதன்படி, பாபநாசம் சோதனைச் சாவடியில் சுற்றுலா பயணிகளிடம் இன்று முதல் யுபிஐ அல்லாத கியூஆர் கோடு( UPI/OR CODE) மூலமாக மட்டுமே கட்டண பெறப்பட்டது. பொதுமக்கள் செல்போனில் ஜிபே மூலமாக கட்டணங்களை செலுத்தினர். அதே சமயம் அப்பகுதியில் போதிய நெட்வொர்க் இல்லாததால் கட்டணம் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது.
