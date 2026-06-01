ETV Bharat / Videos

அகஸ்தியர், மணிமுத்தாறு அருவிகளுக்கு போறீங்களா? இனி எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் - AGASTHIYAR FALLS ONLINE PAYMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
அகஸ்தியர் மற்றும் மணிமுத்தாறு அருவிகளில் இனி ஆன்லைனில் மட்டுமே பணம் செலுத்த முடியும் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 1, 2026 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: அகஸ்தியர் அருவி மற்றும் மணிமுத்தாறு அருவிகளில் கட்டாய ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனை நடைமுறை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது

பாபநாசம் அருகே அகஸ்தியர் அருவி மற்றும் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மணிமுத்தாறு அருவி ஆகியவை மாவட்டத்தின் பிரதான சுற்றுலா தளமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் மணிமுத்தாறு மற்றும் பாபநாசம் பகுதியில் வனத்துறை சார்பில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு, சோதனைக்கு பிறகு சுற்றுலா பயணிகள் அருவிக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். 

மேலும் சுற்றுலா பயணிகளிடம் நுழைவு கட்டணமாக பெரியவர்களுக்கு 30 ரூபாயும், குழந்தைகளுக்கு 20 ரூபாயும் வசூலிக்கப்படுகிறது. அதே போல், கனரக வாகனங்களுக்கு 100 ரூபாயும், கார், வேன் போன்ற வாகனங்களுக்கு 50 ரூபாயும் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இந்த கட்டணங்கள் இன்று முதல் ஆன்லைன் பணப் பரிவர்த்தனை மூலம் மட்டுமே பெறப்படும் என வனத்துறை அறிவித்துள்ளது. 

அதன் காரணமாக பணமாக கட்டணம் பெறும் முறை முற்றிலும் நிறுத்தப்படுகிறது. அதன்படி, பாபநாசம் சோதனைச் சாவடியில் சுற்றுலா பயணிகளிடம் இன்று முதல் யுபிஐ அல்லாத கியூஆர் கோடு( UPI/OR CODE) மூலமாக மட்டுமே கட்டண பெறப்பட்டது. பொதுமக்கள் செல்போனில் ஜிபே மூலமாக கட்டணங்களை செலுத்தினர். அதே சமயம் அப்பகுதியில் போதிய நெட்வொர்க் இல்லாததால் கட்டணம் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது.

திருநெல்வேலி: அகஸ்தியர் அருவி மற்றும் மணிமுத்தாறு அருவிகளில் கட்டாய ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனை நடைமுறை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது

பாபநாசம் அருகே அகஸ்தியர் அருவி மற்றும் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மணிமுத்தாறு அருவி ஆகியவை மாவட்டத்தின் பிரதான சுற்றுலா தளமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் மணிமுத்தாறு மற்றும் பாபநாசம் பகுதியில் வனத்துறை சார்பில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு, சோதனைக்கு பிறகு சுற்றுலா பயணிகள் அருவிக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். 

மேலும் சுற்றுலா பயணிகளிடம் நுழைவு கட்டணமாக பெரியவர்களுக்கு 30 ரூபாயும், குழந்தைகளுக்கு 20 ரூபாயும் வசூலிக்கப்படுகிறது. அதே போல், கனரக வாகனங்களுக்கு 100 ரூபாயும், கார், வேன் போன்ற வாகனங்களுக்கு 50 ரூபாயும் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இந்த கட்டணங்கள் இன்று முதல் ஆன்லைன் பணப் பரிவர்த்தனை மூலம் மட்டுமே பெறப்படும் என வனத்துறை அறிவித்துள்ளது. 

அதன் காரணமாக பணமாக கட்டணம் பெறும் முறை முற்றிலும் நிறுத்தப்படுகிறது. அதன்படி, பாபநாசம் சோதனைச் சாவடியில் சுற்றுலா பயணிகளிடம் இன்று முதல் யுபிஐ அல்லாத கியூஆர் கோடு( UPI/OR CODE) மூலமாக மட்டுமே கட்டண பெறப்பட்டது. பொதுமக்கள் செல்போனில் ஜிபே மூலமாக கட்டணங்களை செலுத்தினர். அதே சமயம் அப்பகுதியில் போதிய நெட்வொர்க் இல்லாததால் கட்டணம் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது.

For All Latest Updates

TAGGED:

MANIMUTHARU FALLS
அகஸ்தியர் அருவி
திருநெல்வேலி
AGASTHIYAR FALLS
AGASTHIYAR FALLS ONLINE PAYMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

அரசு மதுபானக் கடையை மூடக்கோரி போராட்டம்

முதல்வர் விஜய் செல்லும் வழியில் அரசு மதுபானக் கடையை மூடக்கோரி போராட்டம்

June 1, 2026 at 12:00 PM IST
ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி திருக்கோயில் பிரசாதம் வழங்கும் இடம்

ராமநாதசுவாமி கோயிலில் காலாவதி தேதி இல்லாமல் வழங்கப்படும் பிரசாதம்

May 31, 2026 at 2:40 PM IST
வளர்ப்பு நாய் ஜானி

குடத்தில் தலை சிக்கி தவித்த நாய் மீட்பு

May 31, 2026 at 12:55 PM IST
பத்ரீநாத் யாத்ரீகர்கள்

கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலால் பத்ரிநாத் யாத்திரிகர்கள் கடும் அவதி

May 30, 2026 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.