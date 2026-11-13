கொலை வழக்கில் 12 வருடங்களாக தலைமறைவாக இருந்த நபர் கைது
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Published : November 13, 2026 at 4:11 PM IST
கரூர்: கொலை வழக்கில் 12 வருடங்களாக தலைமறைவாக இருந்த நபர் திருப்பூரில் கைது செய்யப்பட்டார்.
வெங்கமேடு ரொட்டி கடை பகுதியை சேர்ந்த ஜெரால்டு என்கிற அடைக்கலம் (56). கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு, ஒரு பெண்ணுடன் முறை தவறிய நட்பில் இருந்து வந்துள்ளார்.
மேலும், கரூர் செங்குந்தபுரத்தில் உள்ள ஒரு டெக்ஸ் நிறுவனத்தில் அப்பெண் வேறொருவருடன் பழகி வந்ததால், அடைக்கலம் அந்த பெண்ணை கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு கொலை செய்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் அடைக்கலம் தலைமறைவாக இருந்த நிலையில், கரூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.
பின்னர், ஆடைக்கலத்திற்கு கரூர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கிய நிலையில், விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் கடந்த 12 வருடங்களாக அவர் தலைமறைவாக இருந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், திருச்சி மத்திய மண்டல காவல்துறை தலைவர் வி.பாலகிருஷ்ணன் உத்தரவின் பேரில், திருச்சி சரக காவல்துறை துணைத் தலைவர் எம்.ஆர்.சிபி சக்கரவர்த்தி மேற்பார்வையில், கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பி.ரகுபதி தலைமையில், தீவிர தேடுதல் வேட்டை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அப்போது அடைக்கலம், திருப்பூர் மாவட்டம் வீரபாண்டி அருகே உள்ள சுண்டமேடு என்ற இடத்தில் ஒரு டெக்ஸ் நிறுவனத்தில் கட்டிங் மாஸ்டராக பணியில் இருந்து வருவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நேற்று மாலை அடைக்கலத்தை கைது செய்து, விசாரணைக்காக இரவு 8 மணி அளவில் கரூர் நகர காவல் நிலையத்துக்கு போலீசார் அழைத்து வந்தனர்.
தொடர்ந்து கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ரகுபதி, நெரூர் அருகே பொதுமக்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறியும் நிகழ்ச்சியின்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசுகையில், ”ரவுடிகளை ஒழிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் காவல்துறையின் ரகசிய (Screat Opreation) செயல்பாடுகள் முடிக்கி விடப்பட்டுள்ளன.
கரூர் மாவட்டத்தில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் 150-க்கும் மேற்பட்டோரை தொடர்ந்து காவல்துறை தீவிர கண்காணித்து வருகிறது. இதுவரை ஆறு ரவுடிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்" என தெரிவித்தார்.
கரூர்: கொலை வழக்கில் 12 வருடங்களாக தலைமறைவாக இருந்த நபர் திருப்பூரில் கைது செய்யப்பட்டார்.
வெங்கமேடு ரொட்டி கடை பகுதியை சேர்ந்த ஜெரால்டு என்கிற அடைக்கலம் (56). கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு, ஒரு பெண்ணுடன் முறை தவறிய நட்பில் இருந்து வந்துள்ளார்.
மேலும், கரூர் செங்குந்தபுரத்தில் உள்ள ஒரு டெக்ஸ் நிறுவனத்தில் அப்பெண் வேறொருவருடன் பழகி வந்ததால், அடைக்கலம் அந்த பெண்ணை கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு கொலை செய்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் அடைக்கலம் தலைமறைவாக இருந்த நிலையில், கரூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.
பின்னர், ஆடைக்கலத்திற்கு கரூர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கிய நிலையில், விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் கடந்த 12 வருடங்களாக அவர் தலைமறைவாக இருந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், திருச்சி மத்திய மண்டல காவல்துறை தலைவர் வி.பாலகிருஷ்ணன் உத்தரவின் பேரில், திருச்சி சரக காவல்துறை துணைத் தலைவர் எம்.ஆர்.சிபி சக்கரவர்த்தி மேற்பார்வையில், கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பி.ரகுபதி தலைமையில், தீவிர தேடுதல் வேட்டை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அப்போது அடைக்கலம், திருப்பூர் மாவட்டம் வீரபாண்டி அருகே உள்ள சுண்டமேடு என்ற இடத்தில் ஒரு டெக்ஸ் நிறுவனத்தில் கட்டிங் மாஸ்டராக பணியில் இருந்து வருவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நேற்று மாலை அடைக்கலத்தை கைது செய்து, விசாரணைக்காக இரவு 8 மணி அளவில் கரூர் நகர காவல் நிலையத்துக்கு போலீசார் அழைத்து வந்தனர்.
தொடர்ந்து கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ரகுபதி, நெரூர் அருகே பொதுமக்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறியும் நிகழ்ச்சியின்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசுகையில், ”ரவுடிகளை ஒழிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் காவல்துறையின் ரகசிய (Screat Opreation) செயல்பாடுகள் முடிக்கி விடப்பட்டுள்ளன.
கரூர் மாவட்டத்தில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் 150-க்கும் மேற்பட்டோரை தொடர்ந்து காவல்துறை தீவிர கண்காணித்து வருகிறது. இதுவரை ஆறு ரவுடிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்" என தெரிவித்தார்.