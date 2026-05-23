வெயில் தாங்காமல் சுருண்டு கிடந்த பாம்பு - காப்பாற்றப்பட்ட வீடியோ வைரல் - MAN SAVE SNAKE LIFE
Published : May 23, 2026 at 1:57 PM IST
கடலூர்: உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த பாம்புக்கு முதலுதவி அளித்து, அதன் உயிரை பாம்பு பிடி வீரர் காப்பாற்றிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோடைக்காலம் என்பதால், தமிழ்நாட்டில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக சில மாவட்டங்களில் வெயில் சதம் அடித்துள்ளதால், மக்கள் மட்டுமின்றி விலங்குகளும் பாதிப்படைந்துள்ளன.
இந்நிலையில், கடலூர் மாவட்டம் நரிமேடு பகுதியில் நேற்று முன்தினம் (மே 21) நாகப்பாம்பு ஒன்று அசைவு இன்றி சுருண்டு கிடந்துள்ளது. அதைப் பார்த்த மக்கள், பாம்பு இறந்து விட்டதாகக் கருதி, சமூக ஆர்வலரும் பிரபல பாம்பு பிடி வீரருமான செல்லா என்பவருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
அதனடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த செல்லா, பாம்பை கூர்ந்து கவனித்து, லேசாக உயிர் இருப்பதை உணர்ந்தார். வெப்பம் காரணமாகவே, பாம்பு மயக்கமடைந்துள்ளது என்பதை புரிந்து கொண்ட அவர், சற்றும் தாமதிக்காமல் முதலுதவி அளித்தார். குறிப்பாக, பாம்பின் வாயில் காற்றை ஊதியும், சிபிஆர் சிகிச்சை வழங்கியும் காப்பாற்ற போராடினார்.
அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே, இறந்து விட்டதாகக் கருதிய நாகப்பாம்பு மெதுவாக அசைந்து, சீறத் தொடங்கியது. அதைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்த மக்கள், செல்லாவை வெகுவாக பாராட்டினார்.
தொடர்ந்து உயிர் பிழைத்த பாம்பை பத்திரமாக மீட்ட செல்லா, அருகிலிருந்த அடர் காட்டுப்பகுதிக்கு கொண்டு சென்று பாதுகாப்பாக விடுவித்தார். தற்போது இதுதொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது.
