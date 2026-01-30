மகாத்மா காந்தியின் நினைவு தினம் - ராட்டையில் நூல் நூற்று அஞ்சலி - MAHATMA GANDHI 78 DEATH ANNIVERSARY
Published : January 30, 2026 at 5:51 PM IST
மதுரை: தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்தியின் 78-வது வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள அவரது அஸ்தி பீடத்தின் முன்பாக காந்தியவாதிகள் ராட்டையில் நூல் நூற்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி 1948 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30 ஆம் தேதி நாதுராம் கோட்சேவால் புதுடெல்லி சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசப்பிதா மறைந்த நாளில் நாடு முழுவதும் அவரது நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் மகாத்மா காந்தியின் 78-வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மதுரையில் உள்ள காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக வளாகத்தின் உள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ள காந்தியின் அஸ்தி பீடத்தில் இன்று பல்வேறு அமைப்புகளைச் சார்ந்தோர் மலர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
மேலும், அங்குள்ள காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதன் தொடர்ச்சியாக காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக ஊழியர்கள் அஸ்தி பீடத்தின் முன்பாக அமர்ந்து ராட்டையில் நூல் நூற்று மகாத்மாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
