கோலாகலமாக நடைபெறும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா
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Published : September 17, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 8:13 AM IST
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா இன்று (செப்.17) காலை முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் குடமுழுக்கு விழா 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு (17 ஆண்டுகளுக்கு பின்) இன்று கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது. காலை 7.40 மணி முதல் 8.10 மணி வரை நடைபெறும் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். பக்தர்களின் பாதுகாப்பு, அவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள், அசம்பாவித தடுப்பு என இந்து சமய அறநிலையத்துறை, காவல்துறை, தீயணைப்புத் துறை உள்ளிட்ட துறைகள் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர்.
கும்பாபிஷேகத்தை நேரில் காண பக்தர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு பல்வேறு வண்ணங்களில் பாஸ் மற்றும் பேட்ஜ்கள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன. திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழா நிறைவடைந்த பின்னர், காலை 10 மணி முதல் பொது தரிசனம் நடைபெறுகிறது. பொது தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் மேற்கு மற்றும் தெற்கு கோபுரங்கள் வழியாக கோயிலுக்குள் நுழையவும், கிழக்கு கோபுரம் வழியாக வெளியேறவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா இன்று (செப்.17) காலை முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் குடமுழுக்கு விழா 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு (17 ஆண்டுகளுக்கு பின்) இன்று கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது. காலை 7.40 மணி முதல் 8.10 மணி வரை நடைபெறும் திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழாவில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். பக்தர்களின் பாதுகாப்பு, அவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள், அசம்பாவித தடுப்பு என இந்து சமய அறநிலையத்துறை, காவல்துறை, தீயணைப்புத் துறை உள்ளிட்ட துறைகள் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர்.
கும்பாபிஷேகத்தை நேரில் காண பக்தர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு பல்வேறு வண்ணங்களில் பாஸ் மற்றும் பேட்ஜ்கள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன. திருக்குட நன்னீராட்டு பெருவிழா நிறைவடைந்த பின்னர், காலை 10 மணி முதல் பொது தரிசனம் நடைபெறுகிறது. பொது தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் மேற்கு மற்றும் தெற்கு கோபுரங்கள் வழியாக கோயிலுக்குள் நுழையவும், கிழக்கு கோபுரம் வழியாக வெளியேறவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதையும் படிங்க:
1. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்: பக்தர்களுக்காக செய்யப்பட்டுள்ள டாப் 10 வசதிகள்
2. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நாளை கும்பாபிஷேகம்: 50 ஆயிரம் பேருக்கு அறுசுவை விருந்து