அவனியாபுரத்தில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டி - சீறும் காளைகளுடன் அனல் பறக்கும் வாடிவாசல் - AVANIYAPURAM JALLIKATTU

ஜல்லிக்கட்டு போட்டி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 15, 2026 at 7:14 AM IST

மதுரை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக பல ஊர்களில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ள ஜல்லிக்கட்டு காளைகள், களத்தில் சீறி பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.

தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை, ஜல்லிக்கட்டு இல்லாமல் களைக்கட்டாது. அந்த வகையில், பொங்கல் பண்டிகையின் முதல் நாளான இன்று, மதுரை அவனிாயபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியது. அமைச்சர்கள் மூர்த்தி, பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆகியோர் போட்டியை தொடங்கி வைத்தனர்.

மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல், திருச்சி என பல மாவட்டங்களில் இருந்து 1,000-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் இந்த ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்றுள்ளன. ஒரு மணிநேரத்தில் 80 முதல் 90 காளைகள் வரை வாடிவாசல் வழியாக அவிழ்த்து விடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வாடிவாசலில் இருந்து உறுமிக்கொண்டு ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் களத்தில் பாய்ந்து, மாடுபிடி வீரர்களை மிரள வைத்து வருகின்றனர். மாடுபிடி வீரர்களும் துணிச்சலுடன் காளைகளை தழுவி வருகின்றனர். போட்டியை காண ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் குவிந்துள்ளதால் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படடுள்ளனர்.

