Alanganallur Jallikattu Live: அனல் பறக்கும் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு! - ALANGANALLUR JALLIKATTU LIVE

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 17, 2026 at 7:05 AM IST

1 Min Read
உலகப் புகழ் பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு, இன்று காலை 7 மணியளவில் தொடங்கியது. இதனை அமைச்சர் மூர்த்தி, மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் ஆகியோர் மாடுபிடி வீரர்கள் உறுதிமொழியுடன் தொடங்கி வைத்தனர். 

அலங்காநல்லூரில் உள்ள முக்கிய கோயில்களின் காளைகள் வாடிவாசலில் முதலில் அவிழ்த்து விடப்பட்டன. ஆயிரக்கணக்கான காளைகளும் நூற்றுக்கணக்கான மாடுபிடி வீரர்களும் இன்றைய போட்டியில் பங்கேற்கின்றனர். 10 முதல் 12 சுற்றுகள் வரை போட்டிகள் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு சுற்றிலும் முதன்மை பெறும் வீரர்கள், இறுதிச்சுற்றுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சார்பாக கார் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. இரண்டாவது சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு பைக்கும், மூன்றாவது சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு எலெக்ட்ரிக் பைக்கும் பரிசாக வழங்கப்படவுள்ளது. 

அதே போன்று களத்தில் சிறந்து விளையாடும் மாட்டின் உரிமையாளருக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார்பாக டிராக்டர் பரிசாக வழங்கப்படவுள்ளது. இரண்டாவது சிறந்த காளையின் உரிமையாளருக்கு மோட்டார் பைக்கும், மூன்றாவது சிறந்த காளையின் உரிமையாளருக்கு எலெக்ட்ரிக் பைக்கும் வழங்கப்படவுள்ளன. 

ALANGANALLUR JALLIKATTU 2026
ALANGANALLUR
அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு
JALLIKATTU LIVE TODAY
ALANGANALLUR JALLIKATTU LIVE

ETV Bharat Tamil Nadu Team

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

