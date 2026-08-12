தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை: நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக தனித்தீர்மானம் - முன்மொழிகிறார் முதல்வர் - தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
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Published : August 12, 2026 at 9:31 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நான்காவது நாளாக இன்று நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.
சரியாக காலை 9.30 மணிக்கு சட்டசபை கூடுகிறது. இன்று, நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தனித் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார். அதனைத் தொடர்ந்து 2026-26ஆம் ஆண்டுக்கான திருத்திய நிதிநிலை மற்றும் வேளாண்மை திருத்திய நிதிநிலை ஆகியவற்றின் மீதான பொது விவாதத்திற்கு பதிலுரை இன்று வழங்கப்படுகிறது.
நேற்றைய (ஆகஸ்ட் 11) நிகழ்வில் நீட் நுழைவுத்தேர்வுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசின் தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். அதேபோல் FCRA திருத்த சட்டத்தை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் பேரவையில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. வெளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இந்த அரசினர் தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரானது கடந்த 5ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. செப்டம்பர் 8 வரை சுமார் 21 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த விவாதங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன. உறுப்பினர்களின் குறுக்கீடுகள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள், அவதூறுகளை தவிர்த்து நேரத்தை முறைப்படுத்தும் நோக்கில் வரும் 17ஆம் தேதி முதல் சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர்களுக்கு 10 நிமிடங்கள் மட்டுமே பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என சபநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நான்காவது நாளாக இன்று நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.
சரியாக காலை 9.30 மணிக்கு சட்டசபை கூடுகிறது. இன்று, நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தனித் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார். அதனைத் தொடர்ந்து 2026-26ஆம் ஆண்டுக்கான திருத்திய நிதிநிலை மற்றும் வேளாண்மை திருத்திய நிதிநிலை ஆகியவற்றின் மீதான பொது விவாதத்திற்கு பதிலுரை இன்று வழங்கப்படுகிறது.
நேற்றைய (ஆகஸ்ட் 11) நிகழ்வில் நீட் நுழைவுத்தேர்வுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசின் தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். அதேபோல் FCRA திருத்த சட்டத்தை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் பேரவையில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. வெளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இந்த அரசினர் தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரானது கடந்த 5ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. செப்டம்பர் 8 வரை சுமார் 21 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த விவாதங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன. உறுப்பினர்களின் குறுக்கீடுகள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள், அவதூறுகளை தவிர்த்து நேரத்தை முறைப்படுத்தும் நோக்கில் வரும் 17ஆம் தேதி முதல் சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர்களுக்கு 10 நிமிடங்கள் மட்டுமே பேச வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என சபநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.