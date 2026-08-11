தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை: பட்ஜெட் விவாதம் நாள் 3; நீட் தனித்தீர்மானம்; FCRA திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானம் - தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை
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Published : August 11, 2026 at 9:30 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று சரியாக 9.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறும் இன்றைய சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில், மூன்றாவது நாளாக நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.
மேலும், இன்றைய கூட்டத்தில் நீட் நுழைவுத்தேர்வுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறது. சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான தீர்மானத்தை சட்டப்பேரவையில் கொண்டு வருகிறது.
அதே போல FCRA திருத்த சட்டத்தை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் பேரவையில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது. வெளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இந்த அரசினர் தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிய உள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரானது கடந்த 5ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. செப்டம்பர் 8 வரை சுமார் 21 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த விவாதங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று சரியாக 9.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறும் இன்றைய சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில், மூன்றாவது நாளாக நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.
மேலும், இன்றைய கூட்டத்தில் நீட் நுழைவுத்தேர்வுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறது. சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான தீர்மானத்தை சட்டப்பேரவையில் கொண்டு வருகிறது.
அதே போல FCRA திருத்த சட்டத்தை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் பேரவையில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது. வெளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இந்த அரசினர் தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிய உள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரானது கடந்த 5ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. செப்டம்பர் 8 வரை சுமார் 21 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த விவாதங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன.