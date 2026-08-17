4 நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின் தொடங்கியது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் - TN ASSEMBLY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 17, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 4:42 PM IST
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதல் பொது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதனை தொடர்ந்து வேளாண்மை பட்ஜெட் கடந்த ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பொது பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண்மை பட்ஜெட் மீதான விவாதம் கடந்த ஆகஸ்ட் 7, 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றது.
பொது பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட் மீதான பதிலுரையை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் மற்றும் வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் வினோத் ஆகியோர் கடந்த 12ஆம் தேதி வழங்கினர். தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் விடுமுறைக்குப் பின்னர், சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணி அளவில் மீண்டும் கூடுகிறது.
இன்று முதல் சட்டப்பேரவையில் துறை வாரியான மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் தொடங்கி நடைபெறுகிறது. முதல் நாளான இன்று வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை இயற்கை சீற்றங்கள், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஆகிய துறைகள் மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம் நடைபெறுகிறது.
மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உரை நிகழ்த்த உள்ளனர். இறுதியாக அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் அருண்ராஜ் ஆகியோர் துறைவாரியான மானிய கோரிக்கைக்கான பதிலுரையை பேரவையில் இன்று வழங்குவார்கள்.
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதல் பொது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதனை தொடர்ந்து வேளாண்மை பட்ஜெட் கடந்த ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பொது பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண்மை பட்ஜெட் மீதான விவாதம் கடந்த ஆகஸ்ட் 7, 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றது.
பொது பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட் மீதான பதிலுரையை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் மற்றும் வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் வினோத் ஆகியோர் கடந்த 12ஆம் தேதி வழங்கினர். தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் விடுமுறைக்குப் பின்னர், சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணி அளவில் மீண்டும் கூடுகிறது.
இன்று முதல் சட்டப்பேரவையில் துறை வாரியான மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் தொடங்கி நடைபெறுகிறது. முதல் நாளான இன்று வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை இயற்கை சீற்றங்கள், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஆகிய துறைகள் மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம் நடைபெறுகிறது.
மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உரை நிகழ்த்த உள்ளனர். இறுதியாக அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் அருண்ராஜ் ஆகியோர் துறைவாரியான மானிய கோரிக்கைக்கான பதிலுரையை பேரவையில் இன்று வழங்குவார்கள்.