ETV Bharat / Videos

தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: பரப்புரை நிறைவு நாளில் முதல்வர் விஜய் 50 கிமீ ரோடு-ஷோ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய் ரோடு - ஷோ (TVK YT)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2026 at 1:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அக். 6 ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது. தொடர்ந்து, வாக்கு எண்ணிக்கை அக். 9 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதற்கான பிரச்சாரம் இன்று (அக்.4) மாலையுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தங்களது வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் த.வெ.க வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து செப். 30 ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அதையடுத்து, இன்று தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ரோடு ஷோ மேற்கொண்டு வருகிறார். தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சுமார் 30 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த ரோடு ஷோ நடக்கிறது. சாலையின் இருபுறங்களிலும் குவிந்துள்ள தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். மேலும், முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி தாராபுரம் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அக். 6 ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது. தொடர்ந்து, வாக்கு எண்ணிக்கை அக். 9 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதற்கான பிரச்சாரம் இன்று (அக்.4) மாலையுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தங்களது வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் த.வெ.க வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து செப். 30 ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அதையடுத்து, இன்று தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ரோடு ஷோ மேற்கொண்டு வருகிறார். தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சுமார் 30 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த ரோடு ஷோ நடக்கிறது. சாலையின் இருபுறங்களிலும் குவிந்துள்ள தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். மேலும், முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி தாராபுரம் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM VIJAY ROAD SHOW
DHARAPURAM CONSTITUENCY
தாராபுரம்
விஜய் ரோடு ஷோ
CM VIJAY ROAD SHOW LIVE

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் ரோடு ஷோ

மாமண்டூர் டூ மதுராந்தகம் - முதல்வர் விஜய்யின் ரோடு ஷோவை காண குவிந்துள்ள மக்கள்

October 2, 2026 at 2:53 PM IST
தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய் பரப்புரை

தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய் பரப்புரை

September 30, 2026 at 1:42 PM IST
மதுரையில் முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு

மதுரையில் முதல்வர் விஜய்: ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிர’ திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்

September 28, 2026 at 11:01 AM IST
கோப்புப்படம்

மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதல்வர் விஜய் பரப்புரை

September 25, 2026 at 2:23 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.