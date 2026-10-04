தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: பரப்புரை நிறைவு நாளில் முதல்வர் விஜய் 50 கிமீ ரோடு-ஷோ
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Published : October 4, 2026 at 1:11 PM IST
தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அக். 6 ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது. தொடர்ந்து, வாக்கு எண்ணிக்கை அக். 9 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதற்கான பிரச்சாரம் இன்று (அக்.4) மாலையுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தங்களது வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் த.வெ.க வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து செப். 30 ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அதையடுத்து, இன்று தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ரோடு ஷோ மேற்கொண்டு வருகிறார். தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சுமார் 30 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த ரோடு ஷோ நடக்கிறது. சாலையின் இருபுறங்களிலும் குவிந்துள்ள தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். மேலும், முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி தாராபுரம் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அக். 6 ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது. தொடர்ந்து, வாக்கு எண்ணிக்கை அக். 9 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதற்கான பிரச்சாரம் இன்று (அக்.4) மாலையுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தங்களது வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் த.வெ.க வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து செப். 30 ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அதையடுத்து, இன்று தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ரோடு ஷோ மேற்கொண்டு வருகிறார். தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சுமார் 30 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த ரோடு ஷோ நடக்கிறது. சாலையின் இருபுறங்களிலும் குவிந்துள்ள தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். மேலும், முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி தாராபுரம் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.