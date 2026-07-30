சாலையில் ஒய்யாரமாக உலா வந்த சிறுத்தை - வீடியோ வைரல் - சிறுத்தை நடமாட்டம்
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Published : July 30, 2026 at 4:20 PM IST
கோவை: பொள்ளாச்சி வால்பாறை சாலையில் வனத்தை விட்டு வெளியேறிய சிறுத்தை ஒன்று ஒய்யாரமாக சாலையில் நடந்து சென்ற வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
கோவை மாவட்டம் வால்பாறை சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக வால்பாறை நகர்புற மற்றும் எஸ்டேட் பகுதிகளிலும், பொள்ளாச்சி - வால்பாறை சாலை பகுதிகளிலும் சிறுத்தைகளின் நடமாட்டம் தொடர்ந்து அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வால்பாறை அருகே உள்ள அய்யர் பாடி பகுதியில் வனத்தை விட்டு வெளியேறிய சிறுத்தை ஒன்று வாகனங்கள் செல்லும் சாலையில் நடந்து சென்றுள்ளது. இதனை அவ்வழியாக சென்ற சுற்றுலா பயணி ஒருவர் வீடியோவாக பதிவு செய்த நிலையில், அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
சிறுத்தையின் நடமாட்டம் குறித்து அப்பகுதி மக்கள் பெரும் அச்சத்தில் உள்ளனர். சிறுத்தைகளின் நடமாட்டம் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் அதிகரித்து வருவதால், வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கோவை: பொள்ளாச்சி வால்பாறை சாலையில் வனத்தை விட்டு வெளியேறிய சிறுத்தை ஒன்று ஒய்யாரமாக சாலையில் நடந்து சென்ற வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
கோவை மாவட்டம் வால்பாறை சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக வால்பாறை நகர்புற மற்றும் எஸ்டேட் பகுதிகளிலும், பொள்ளாச்சி - வால்பாறை சாலை பகுதிகளிலும் சிறுத்தைகளின் நடமாட்டம் தொடர்ந்து அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வால்பாறை அருகே உள்ள அய்யர் பாடி பகுதியில் வனத்தை விட்டு வெளியேறிய சிறுத்தை ஒன்று வாகனங்கள் செல்லும் சாலையில் நடந்து சென்றுள்ளது. இதனை அவ்வழியாக சென்ற சுற்றுலா பயணி ஒருவர் வீடியோவாக பதிவு செய்த நிலையில், அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
சிறுத்தையின் நடமாட்டம் குறித்து அப்பகுதி மக்கள் பெரும் அச்சத்தில் உள்ளனர். சிறுத்தைகளின் நடமாட்டம் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் அதிகரித்து வருவதால், வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.