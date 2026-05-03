சாலையில் ஒய்யாரமாக நடந்து சென்ற சிறுத்தை - LEOPARD ROAMING IN VALPARAI

சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனம் முன்பு ஜாலியாக சென்ற சிறுத்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 3, 2026 at 9:00 AM IST

கோயம்புத்தூர்: வால்பாறை சாலையில் சுற்றுலாப் பயணி சென்ற வாகனம் முன்பு ஒய்யாரமாக நீண்ட தூரம் நடந்து சென்ற சிறுத்தையின் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி, வால்பாறை உள்ளிட்ட ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்துக்கு உட்பட்ட வனப்பகுதிகளில் கடும் வெயிலின் தாக்கத்தால், வனப்பகுதியில் வசிக்கும் வனவிலங்குகள் அவ்வப்போது வெளியேறி சாலைகளில் உலா வருவது வாடிக்கையாக உள்ளது.

இந்த நிலையில் நேற்று (மே 3) இரவு பொள்ளாச்சியில் இருந்து வால்பாறை நோக்கி சுற்றுலாப் பயணி ஒருவர் வாகனத்தில் சென்றபோது, காடம்பாறை செல்லும் ஆர்ச் அருகே 19வது கொண்டை ஊசி வளைவில் சிறுத்தை ஒன்று சாலையில் ஒய்யாரமாக நீண்ட தூரம் நடந்து சென்றதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.

மேலும், அந்த சிறுத்தை வாகனம் முகப்பு விளக்கு வெளிச்சத்தில் நீண்ட தூரம் நடந்து சென்றதைக் கண்டு வாகனத்தில் சென்ற அவர், அந்த காட்சியை வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளார். தற்போது அந்த வீடியோ காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.

தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதாலும், சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகரித்துக் காணப்படுவதால் தங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இரவு நேர பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் உள்ள வன சாலையில் மிகுந்த பாதுகாப்பாக செல்ல வேண்டும் எனவும் வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

