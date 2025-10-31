ETV Bharat / Videos

‘ஆடினே இருப்பேன்’ - கார் லைட்டையும் பொருட்படுத்தாமல் சாலையோர புல்வெளியில் ஹாயாக விளையாடிய சிறுத்தை! - LEOPARD IN SATHYAMANGALAM ROAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 31, 2025 at 11:29 AM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 11:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: ஆசனூர் நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் உள்ள புல்வெளியில் சிறுத்தை ஒன்று ஹாயாக படுத்து, உருண்டு விளையாடும் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. 

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்துக்குட்பட்ட ஆசனூர் வனக்கோட்டத்தில் 10 வனச்சரகங்கள் உள்ளன. இதில் தமிழக - கர்நாடக மாநிலங்களை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் - மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியும் அடங்கும். இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக அப்பகுதியில் சிறுத்தை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருவதாக வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தாளவாடியைச் சேர்ந்த சிலர் அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஆசனூர் அருகே சாலையோரப் பகுதியில் சிறுத்தை ஒன்று ஹாயாக படுத்து உருண்டு விளையாடுவதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் காரை நிறுத்தி உள்ளே அமர்ந்தவாறு சிறுத்தையை படம்பிடித்துள்ளனர். காரின் முகப்பு விளக்கு வெளிச்சத்தைக் கண்ட சிறுத்தை அதை கொஞ்சம்கூட கண்டுகொள்ளாமல் விளையாடியது. அந்த வீடியோ காட்சி தற்போது இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இதுகுறித்து பேசிய வாகன ஓட்டி ஒருவர், “அடர்ந்த வனத்தின் மத்தியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை செல்வதால் வன விலங்குகள் அவ்வப்போது சாலையை  கடந்து செல்கின்றன. சாலையின் இருபுறமும் 12 மீட்டர் தூரத்தை வனத்துறை சுத்தம் செய்துள்ளனர். இதனால் வனவிலங்குகள் சாலையை கடக்கும்போது வாகனங்களில் அடிபட்டு உயிரிழப்பது குறைந்துள்ளது” என்றார்.

ஈரோடு: ஆசனூர் நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் உள்ள புல்வெளியில் சிறுத்தை ஒன்று ஹாயாக படுத்து, உருண்டு விளையாடும் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. 

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்துக்குட்பட்ட ஆசனூர் வனக்கோட்டத்தில் 10 வனச்சரகங்கள் உள்ளன. இதில் தமிழக - கர்நாடக மாநிலங்களை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் - மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியும் அடங்கும். இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக அப்பகுதியில் சிறுத்தை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருவதாக வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தாளவாடியைச் சேர்ந்த சிலர் அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஆசனூர் அருகே சாலையோரப் பகுதியில் சிறுத்தை ஒன்று ஹாயாக படுத்து உருண்டு விளையாடுவதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் காரை நிறுத்தி உள்ளே அமர்ந்தவாறு சிறுத்தையை படம்பிடித்துள்ளனர். காரின் முகப்பு விளக்கு வெளிச்சத்தைக் கண்ட சிறுத்தை அதை கொஞ்சம்கூட கண்டுகொள்ளாமல் விளையாடியது. அந்த வீடியோ காட்சி தற்போது இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இதுகுறித்து பேசிய வாகன ஓட்டி ஒருவர், “அடர்ந்த வனத்தின் மத்தியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை செல்வதால் வன விலங்குகள் அவ்வப்போது சாலையை  கடந்து செல்கின்றன. சாலையின் இருபுறமும் 12 மீட்டர் தூரத்தை வனத்துறை சுத்தம் செய்துள்ளனர். இதனால் வனவிலங்குகள் சாலையை கடக்கும்போது வாகனங்களில் அடிபட்டு உயிரிழப்பது குறைந்துள்ளது” என்றார்.

Last Updated : October 31, 2025 at 11:35 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

சிறுத்தை
சத்தியமங்கலம் நெடுஞ்சாலை
சிறுத்தை நடமாட்டம்
LEOPARD
LEOPARD IN SATHYAMANGALAM ROAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெண்ணை தாக்கி, அந்தரத்தில் வீசிய காட்டுப்பன்றி

ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெண்ணை தாக்கி, அந்தரத்தில் வீசிய காட்டுப்பன்றி!

October 30, 2025 at 3:02 PM IST
போராட்டத்தில் விவசாயிகள்

அடுப்பு, சமையல் பாத்திரங்களுடன் சமைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்!

October 30, 2025 at 2:33 PM IST
சிறுத்தையை பிடிக்க கூண்டு வைத்த வனத்துறையினர்

நேர்த்திக்கடனுக்காக வளர்க்கப்பட்ட கிடாவை கொன்ற சிறுத்தை: அதிரடியில் இறங்கிய வனத்துறை!

October 30, 2025 at 9:59 AM IST
வருமான வரித்துறையினர் வந்த கேரளப் பதிவெண் கொண்ட வாகனம்.

கேரளாவை சேர்ந்த பூ ஏற்றுமதியாளர் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை!

October 29, 2025 at 6:39 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.