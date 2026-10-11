கோத்தகிரியில் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் நுழைந்த சிறுத்தை; மக்கள் பீதி
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Published : October 11, 2026 at 11:06 AM IST
நீலகிரி: கோத்தகிரி பகுதியில் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. உணவு தேடி குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் நுழைவதால் அங்குள்ள மக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி பகுதியில் தற்போது சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது. உணவு தேடி குடியிருப்பு பகுதியில் புகுந்து வளர்ப்பு பிராணிகளை வேட்டையாடி செல்லும் நிகழ்வுகளும் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில், வனப்பகுதியில் இருந்து ஒரு சிறுத்தை உணவு தேடி நகர குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்துள்ளது. அங்குள்ள ஒரு வீட்டிற்குள் சென்றபோது நாய் குரைக்கும் சத்தம் கேட்டதும் அந்த நாயை வேட்டையாட முயன்றுள்ளது.
அப்போதுதான் அந்த நாய் கூண்டுக்குள் அடைக்கப்பட்டு இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனால் ஏமாற்றம் அடைந்த சிறுத்தை அந்த வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றது. சிறுத்தை வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் அங்கிருந்த வளர்ப்பு நாயை வேட்டையாட முயன்ற காட்சியும் அங்கு பொருத்தப்பட்டு இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது. இந்தக் காட்சிகள் தற்போது இணையதில் வைரலாகி வருகின்றன.
இதனால் அப்பகுதி மக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து வனத்திலிருந்து வெளியேறி ஊருக்குள் நுழையும் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தைக் தீவிரமாக கண்காணித்து பொது மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறையினரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நீலகிரி: கோத்தகிரி பகுதியில் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. உணவு தேடி குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் நுழைவதால் அங்குள்ள மக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி பகுதியில் தற்போது சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது. உணவு தேடி குடியிருப்பு பகுதியில் புகுந்து வளர்ப்பு பிராணிகளை வேட்டையாடி செல்லும் நிகழ்வுகளும் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில், வனப்பகுதியில் இருந்து ஒரு சிறுத்தை உணவு தேடி நகர குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்துள்ளது. அங்குள்ள ஒரு வீட்டிற்குள் சென்றபோது நாய் குரைக்கும் சத்தம் கேட்டதும் அந்த நாயை வேட்டையாட முயன்றுள்ளது.
அப்போதுதான் அந்த நாய் கூண்டுக்குள் அடைக்கப்பட்டு இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனால் ஏமாற்றம் அடைந்த சிறுத்தை அந்த வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றது. சிறுத்தை வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் அங்கிருந்த வளர்ப்பு நாயை வேட்டையாட முயன்ற காட்சியும் அங்கு பொருத்தப்பட்டு இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது. இந்தக் காட்சிகள் தற்போது இணையதில் வைரலாகி வருகின்றன.
இதனால் அப்பகுதி மக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து வனத்திலிருந்து வெளியேறி ஊருக்குள் நுழையும் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தைக் தீவிரமாக கண்காணித்து பொது மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறையினரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.