ETV Bharat / Videos

இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா மறைவு - திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் நேரில் அஞ்சலி - DIRECTOR BHARATHIRAJA DEATH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவு (PTI)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 11:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகருமான பாரதிராஜா வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 84. கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு கடுமையான நுரையீரல் தொற்று காரணமாக சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அதிலிருந்து மீண்ட அவரை வீட்டிலேயே ஓய்வெடுக்குமாறு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி இருந்தனர். இந்நிலையில் இன்று காலை திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்களும், திரைத்துறையினரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.  

காலை 8 மணியளவில் முதலமைச்சர் விஜய், பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து திரைத்துறையில் முக்கிய பங்காற்றிய பாரதிராஜாவின் இறுதி பயணத்திற்கு அரசு சார்பில் செலுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். ‘இயக்குநர் இமயம்’ பாரதிராஜாவின் இழப்புக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் நாளை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை படப்பிடிப்புகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

சென்னை: பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகருமான பாரதிராஜா வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 84. கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு கடுமையான நுரையீரல் தொற்று காரணமாக சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அதிலிருந்து மீண்ட அவரை வீட்டிலேயே ஓய்வெடுக்குமாறு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி இருந்தனர். இந்நிலையில் இன்று காலை திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்களும், திரைத்துறையினரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.  

காலை 8 மணியளவில் முதலமைச்சர் விஜய், பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து திரைத்துறையில் முக்கிய பங்காற்றிய பாரதிராஜாவின் இறுதி பயணத்திற்கு அரசு சார்பில் செலுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். ‘இயக்குநர் இமயம்’ பாரதிராஜாவின் இழப்புக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் நாளை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை படப்பிடிப்புகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARATHIRAJA
BHARATHIRAJA PASSED AWAY
இயக்குநர் பாரதிராஜா
பாரதிராஜா இறப்பு
DIRECTOR BHARATHIRAJA DEATH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

முதலமைச்சர் விஜய்

'சிங்கப்பெண்' சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்ட துவக்க நிகழ்ச்சி - நேரலை காட்சிகள்

June 9, 2026 at 5:01 PM IST
அண்ணாமலை

புதிய அரசியல் இயக்கம் தொடங்கினார் அண்ணாமலை: அடுத்த தேர்தலில் போட்டி என அறிவிப்பு

June 5, 2026 at 12:03 PM IST
விழா மேடை்யில் முதலமைச்சர் விஜய்

திருச்சி ஜெயின்ட் ஜோசப் கல்லூரி திடலில் முதல்வர் விஜய்; நேரலை காட்சிகள்

June 1, 2026 at 4:18 PM IST
முதலமைச்சர் விஜய்

நேரலை: முதல்வர் விஜய்யின் கூட்டணி ஆட்சி; அமைச்சர்களாக பதவியேற்கும் வி.சி.க., ஐ.யூ.எம்.எல் உறுப்பினர்கள்

May 22, 2026 at 9:28 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.