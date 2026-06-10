இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா மறைவு - திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் நேரில் அஞ்சலி - DIRECTOR BHARATHIRAJA DEATH
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Published : June 10, 2026 at 11:49 AM IST
சென்னை: பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகருமான பாரதிராஜா வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 84. கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு கடுமையான நுரையீரல் தொற்று காரணமாக சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அதிலிருந்து மீண்ட அவரை வீட்டிலேயே ஓய்வெடுக்குமாறு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி இருந்தனர். இந்நிலையில் இன்று காலை திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்களும், திரைத்துறையினரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
காலை 8 மணியளவில் முதலமைச்சர் விஜய், பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து திரைத்துறையில் முக்கிய பங்காற்றிய பாரதிராஜாவின் இறுதி பயணத்திற்கு அரசு சார்பில் செலுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். ‘இயக்குநர் இமயம்’ பாரதிராஜாவின் இழப்புக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் நாளை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை படப்பிடிப்புகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை: பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகருமான பாரதிராஜா வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 84. கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு கடுமையான நுரையீரல் தொற்று காரணமாக சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அதிலிருந்து மீண்ட அவரை வீட்டிலேயே ஓய்வெடுக்குமாறு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி இருந்தனர். இந்நிலையில் இன்று காலை திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்களும், திரைத்துறையினரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
காலை 8 மணியளவில் முதலமைச்சர் விஜய், பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நேரில் சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து திரைத்துறையில் முக்கிய பங்காற்றிய பாரதிராஜாவின் இறுதி பயணத்திற்கு அரசு சார்பில் செலுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். ‘இயக்குநர் இமயம்’ பாரதிராஜாவின் இழப்புக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் நாளை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை படப்பிடிப்புகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.