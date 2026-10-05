குற்ற வழக்குகளில் விரைந்து நடவடிக்கை - ஆவடி காவல் துறையினரை பாராட்டிய டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால்
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Published : October 5, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: ஆவடியில் ஏடிஎம் திருட்டு, கொலை வழக்குகள் மற்றும் குட்கா பறிமுதலில் துரித நடவடிக்கை எடுத்து சிறப்பாக பணியாற்றிய காவல் துறையினருக்கு சான்றிதழ் வழங்கி, சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் பாராட்டினார்.
ஆவடி காவல் ஆணையரக எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ரவுடித்தனத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல், போதைப்பொருள் கடத்தலைத் தடுத்தல், வழக்குகளை விரைந்து புலனாய்வு செய்தல் மற்றும் குற்றவாளிகளைக் கைது செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் திறம்பட செயல்பட்ட காவல்துறையினரை பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது.
இதில், தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் கலந்து கொண்டார். அவர் காவல் ஆய்வாளர் ஐயப்பன் தலைமையிலான காவல்துறை குழுவினருக்கு பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கினார். பாராட்டைப் பெற்ற காவலர்கள், செவ்வாப்பேட்டை ஆதாயக் கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்ற வழக்குகளை விரைந்து புலனாய்வு செய்து முடித்து வைத்ததாகவும், வெள்ளவேடு எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் நடைபெற்ற ஏடிஎம் திருட்டு வழக்கில், வடமாநில கொள்ளையர்களை விரைந்து கைது செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் எனவும் விழாவில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால், காவலர்களின் பணிச்சூழல் மற்றும் நலன் சார்ந்த குறைகளையும் நேரில் கேட்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார். இறுதியாக ஆவடி காவல் ஆணையரின் செயல்பாடு, குற்ற வழக்குகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.
சென்னை: ஆவடியில் ஏடிஎம் திருட்டு, கொலை வழக்குகள் மற்றும் குட்கா பறிமுதலில் துரித நடவடிக்கை எடுத்து சிறப்பாக பணியாற்றிய காவல் துறையினருக்கு சான்றிதழ் வழங்கி, சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் பாராட்டினார்.
ஆவடி காவல் ஆணையரக எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ரவுடித்தனத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல், போதைப்பொருள் கடத்தலைத் தடுத்தல், வழக்குகளை விரைந்து புலனாய்வு செய்தல் மற்றும் குற்றவாளிகளைக் கைது செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் திறம்பட செயல்பட்ட காவல்துறையினரை பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது.
இதில், தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் கலந்து கொண்டார். அவர் காவல் ஆய்வாளர் ஐயப்பன் தலைமையிலான காவல்துறை குழுவினருக்கு பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கினார். பாராட்டைப் பெற்ற காவலர்கள், செவ்வாப்பேட்டை ஆதாயக் கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்ற வழக்குகளை விரைந்து புலனாய்வு செய்து முடித்து வைத்ததாகவும், வெள்ளவேடு எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் நடைபெற்ற ஏடிஎம் திருட்டு வழக்கில், வடமாநில கொள்ளையர்களை விரைந்து கைது செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் எனவும் விழாவில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால், காவலர்களின் பணிச்சூழல் மற்றும் நலன் சார்ந்த குறைகளையும் நேரில் கேட்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார். இறுதியாக ஆவடி காவல் ஆணையரின் செயல்பாடு, குற்ற வழக்குகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.