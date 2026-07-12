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'கானக்குயில்' ஜானகிக்கு இறுதி அஞ்சலி - மைசூரு மகாராஜா கல்லூரி மைதானத்திவ் இருந்து நேரலை - மகாராஜா கல்லூரி மைசூரு

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மைசூரு மகாராஜா கல்லூரி மைதானத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஜானகியின் உடல் (ETV Bharat)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 11:05 AM IST

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மைசூரு: இந்திய திரையுலகின் புகழ்பெற்ற பின்னணி பாடகியான எஸ்.ஜானகி, வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நலகுறைவு காரணமாக மைசூரு அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் நேற்று  மாலை காலமானார்,

முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக அவரது உடல் மைசூருவில் உள்ள மகாராஜா கல்லூரி மைதானத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.  அங்கு பாதுகாப்பு பணிகளுக்காக மொத்தம் 800 போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்று மைசூரு  மாநகர காவல் ஆணையர் சீமா லத்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு பிறகு இன்று பிற்பகல் 3 மணியளவில் அவரது இறுதி ஊர்வலம் துவங்க உள்ளது. மைசூரு மாவட்டம், ஹெச்.டி. கோட்டி வட்டத்தில் கனியான ஹுண்டியில் அமைந்துள்ள ஜானகியின் பண்ணை வீட்டில்  முழு அரசு மரியாதையுடன் அவரது உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. ஜானகியின் வளர்ப்பு மகன் நவீன் இறுதிச் சடங்குகளை மேற்கொள்ள உள்ளார் என்று அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆந்திர மாநிலம், குண்டூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட பாலபட்டலா கிராமத்தில் 1938, ஏப்ரல் 23-ம் தேதி  ஜானகி பிறந்தார். கான குயில் என்று பேரெடுத்த அவர், தமிழ்,  தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஹிந்தி, வங்காளம் உள்ளிட்ட 20 -க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் 48 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட திரையிசை பாடல்கள், பக்தி பாடல்களை பாடி சாதனைப் படைத்துள்ளார்.

மைசூரு: இந்திய திரையுலகின் புகழ்பெற்ற பின்னணி பாடகியான எஸ்.ஜானகி, வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நலகுறைவு காரணமாக மைசூரு அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் நேற்று  மாலை காலமானார்,

முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக அவரது உடல் மைசூருவில் உள்ள மகாராஜா கல்லூரி மைதானத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.  அங்கு பாதுகாப்பு பணிகளுக்காக மொத்தம் 800 போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்று மைசூரு  மாநகர காவல் ஆணையர் சீமா லத்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு பிறகு இன்று பிற்பகல் 3 மணியளவில் அவரது இறுதி ஊர்வலம் துவங்க உள்ளது. மைசூரு மாவட்டம், ஹெச்.டி. கோட்டி வட்டத்தில் கனியான ஹுண்டியில் அமைந்துள்ள ஜானகியின் பண்ணை வீட்டில்  முழு அரசு மரியாதையுடன் அவரது உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. ஜானகியின் வளர்ப்பு மகன் நவீன் இறுதிச் சடங்குகளை மேற்கொள்ள உள்ளார் என்று அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆந்திர மாநிலம், குண்டூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட பாலபட்டலா கிராமத்தில் 1938, ஏப்ரல் 23-ம் தேதி  ஜானகி பிறந்தார். கான குயில் என்று பேரெடுத்த அவர், தமிழ்,  தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஹிந்தி, வங்காளம் உள்ளிட்ட 20 -க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் 48 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட திரையிசை பாடல்கள், பக்தி பாடல்களை பாடி சாதனைப் படைத்துள்ளார்.

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TAGGED:

JANAKI LAST RESPECT
MAHARAJA COLLEGE N MYSURU
ஜானகிக்கு இறுதி அஞ்சலி
மகாராஜா கல்லூரி மைசூரு
JANAKI

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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