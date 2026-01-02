குன்னூரில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழை - COONOOR HEAVY RAIN
Published : January 2, 2026 at 12:54 PM IST
நீலகிரி: குன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக மண்சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
குன்னூர், ஊட்டி, கோத்தகிரி போன்ற பகுதிகளில் கடந்த இரு வாரங்களாக பனியின் தாக்கம் அதிகரித்து இருந்தது. மேலும் புல்வெளிகளில் உறை பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டு, குட்டி காஷ்மீராக காட்சியளித்தது. இந்நிலையில் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக குன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கடந்த 24 மணி நேரமாக தொடர்ந்து பெய்த கனமழையால் 21.5 செ.மீ. அளவு மழை பதிவாகியுள்ளது.
தொடர் மழை காரணமாக மலைப்பகுதிகளில் நிலச்சரிவு அபாயம் அதிகரித்து, பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். இந்நிலையில், குன்னூர், மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பர்லியார் பகுதியில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு, வாகனப் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக பாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை உருவாகி, வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைந்தனர்.
மேலும் பாதுகாப்பு கருதி, பொதுமக்கள் அந்தப் பகுதிகளில் தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மழை தொடரும்பட்சத்தில், மேலும் மண் சரிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும், மலைப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர் மழை காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
